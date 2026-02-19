NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану
Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, окончательное решение по атаке пока не принято, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в израильском Минобороны.
Пока расчеты израильских военных предусматривают нанесение массированного удара в течение нескольких дней, чтобы Иран пошел на уступки на переговорах, на которые прежде он не соглашался.
Наращивание военной мощи США, как пишет NYT, указывает на множество потенциальных целей для ударов, в том числе места размещения ракет малой и средней дальности, складов ракетного вооружения, ядерных объектов, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других военных объектов.
Материал дополняется.
