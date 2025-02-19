 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на Украине

Уолтц: «эра войны» на Украине завершилась, но не все это поняли
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Не все поняли, что «эра войны» на Украине закончилась, но Трамп дал понять, что намерен положить ей конец, заявил Уолтц. Ранее президент США и Зеленский обменялись критикой из-за украинских выборов
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Эра войны» на Украине завершилась, однако не все это поняли, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. <...> Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — сказал он (цитата по CNN).

Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США о разработке украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. Он подчеркнул, что Трамп «не намерен этого терпеть».

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Уолтца, сейчас «расстроен и явно движется в неправильном направлении», и отношения украинского лидера с американским коллегой ухудшаются.

«Но президент Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий, достижении прекращения огня и достижении более широкого соглашения», — добавил советник.

Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики Киева
Политика
Дональд Трамп

19 февраля Трамп вновь заявил, что на Украине нужно провести президентские выборы. Он назвал украинского коллегу «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил республиканец.

По его словам, США сейчас ведут успешные переговоры с Россией насчет завершения конфликта, а «Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается».

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Зеленского.

Россия с того момента считает украинского президента нелегитимным, хотя Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового.

Пункт о проведении выборов содержался и в трехэтапном мирном плане, который, по данным источников репортера Fox News Джеки Хайнрич, предложили Россия и США. Об этом журналистка сообщила в день переговоров двух стран в Эр-Рияде.

Трамп говорил, что на Украине давно не было выборов, к их проведению толкает не Россия, а ситуация в стране. Также он сослался на низкий рейтинг Зеленского, который оценил в 4%.

Зеленский назвал эти данные дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — заявил он. Президент Украины также отказался подписывать соглашение о доступе США к запасам редкоземельных металлов: Трамп предлагал заключить сделку стоимостью $500 млн в обмен на помощь США и гарантии безопасности. Белый дом назвал это компенсацией средств, потраченных на поддержку Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Майк Уолтц Дональд Трамп США Военная операция на Украине
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики Киева
Политика
Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»
Политика
Кулеба посоветовал «втянуть Трампа в длинную игру»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
Кличко сообщил о работе ПВО над КиевомПолитика, 23:39
В Москве загорелось здание института вычислительной техникиОбщество, 23:29
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римскогоПолитика, 23:24
Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на УкраинеПолитика, 23:11
Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»Политика, 22:54
Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭСБизнес, 22:44
В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой дракеОбщество, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту АризоныОбщество, 22:29
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 22:13
Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики КиеваПолитика, 22:09
Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»Политика, 22:06
Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матчСпорт, 22:05
Футболист ЦСКА перешел в «Зенит» за €1,8 млнСпорт, 22:03
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00