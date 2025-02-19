Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на Украине

Уолтц: «эра войны» на Украине завершилась, но не все это поняли

Не все поняли, что «эра войны» на Украине закончилась, но Трамп дал понять, что намерен положить ей конец, заявил Уолтц. Ранее президент США и Зеленский обменялись критикой из-за украинских выборов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Эра войны» на Украине завершилась, однако не все это поняли, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. <...> Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — сказал он (цитата по CNN).

Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США о разработке украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. Он подчеркнул, что Трамп «не намерен этого терпеть».

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Уолтца, сейчас «расстроен и явно движется в неправильном направлении», и отношения украинского лидера с американским коллегой ухудшаются.

«Но президент Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий, достижении прекращения огня и достижении более широкого соглашения», — добавил советник.

19 февраля Трамп вновь заявил, что на Украине нужно провести президентские выборы. Он назвал украинского коллегу «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил республиканец.

По его словам, США сейчас ведут успешные переговоры с Россией насчет завершения конфликта, а «Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается».

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Россия с того момента считает украинского президента нелегитимным, хотя Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового.

Пункт о проведении выборов содержался и в трехэтапном мирном плане, который, по данным источников репортера Fox News Джеки Хайнрич, предложили Россия и США. Об этом журналистка сообщила в день переговоров двух стран в Эр-Рияде.

Трамп говорил, что на Украине давно не было выборов, к их проведению толкает не Россия, а ситуация в стране. Также он сослался на низкий рейтинг Зеленского, который оценил в 4%.

Зеленский назвал эти данные дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — заявил он. Президент Украины также отказался подписывать соглашение о доступе США к запасам редкоземельных металлов: Трамп предлагал заключить сделку стоимостью $500 млн в обмен на помощь США и гарантии безопасности. Белый дом назвал это компенсацией средств, потраченных на поддержку Киева.