Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на Украине
«Эра войны» на Украине завершилась, однако не все это поняли, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.
«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. <...> Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — сказал он (цитата по CNN).
Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США о разработке украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. Он подчеркнул, что Трамп «не намерен этого терпеть».
Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Уолтца, сейчас «расстроен и явно движется в неправильном направлении», и отношения украинского лидера с американским коллегой ухудшаются.
«Но президент Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий, достижении прекращения огня и достижении более широкого соглашения», — добавил советник.
19 февраля Трамп вновь заявил, что на Украине нужно провести президентские выборы. Он назвал украинского коллегу «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил республиканец.
По его словам, США сейчас ведут успешные переговоры с Россией насчет завершения конфликта, а «Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается».
Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Зеленского.
Россия с того момента считает украинского президента нелегитимным, хотя Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового.
Пункт о проведении выборов содержался и в трехэтапном мирном плане, который, по данным источников репортера Fox News Джеки Хайнрич, предложили Россия и США. Об этом журналистка сообщила в день переговоров двух стран в Эр-Рияде.
Трамп говорил, что на Украине давно не было выборов, к их проведению толкает не Россия, а ситуация в стране. Также он сослался на низкий рейтинг Зеленского, который оценил в 4%.
Зеленский назвал эти данные дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — заявил он. Президент Украины также отказался подписывать соглашение о доступе США к запасам редкоземельных металлов: Трамп предлагал заключить сделку стоимостью $500 млн в обмен на помощь США и гарантии безопасности. Белый дом назвал это компенсацией средств, потраченных на поддержку Киева.
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