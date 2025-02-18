Репортер Fox News сообщила о трехэтапном плане США и России по Украине
Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине. Об этом сообщила репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на «многочисленные дипломатические источники».
Первый этап — это прекращение огня. Второй — проведение выборов на Украине. Третий — подписание окончательного соглашения.
Информация о плане появилась в день переговоров России и США в Саудовской Аравии. По их итогам стороны договорились создать команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.
Телеканал указал со ссылкой на источники, что США и Россия считают ключевым условием успеха урегулирования «проведение новых выборов в Украине». При этом источники на Украине сообщили телеканалу, что в Киеве полагают, что Россия считает высокими шансы избрания на Украине пророссийских властей или президента, который будет более гибким к уступкам и готовым к переговорам.
О том, что выборы президента на Украине могут состояться 26 октября этого года, говорил бывший глава государства Петр Порошенко. Он указывал, что это основано на данных источников «Цензор.нет» и «Украинской правды» с Банковой, где находится офис президента Украины. Выборы главы государства на Украине могут пройти не раньше чем через полгода после окончания военного положения, говорил в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Для Украины выборы во время военного положения будут губительными, указывал президент страны Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин готов при необходимости провести переговоры и с Зеленским, указывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вместе с тем оформить договоренности проблематично «с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», говорил Песков. Сам Путин говорил, что полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Поэтому, по словам президента России, легитимностью обладает только Верховная рада.
У команды президента США Дональда Трампа есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины, говорил ранее спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог. По его словам, план включает в себя возможность надавить не только на Москву, но и на Киев, а также выдвинуть позитивные инициативы для обеих сторон, сказал Келлог.
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