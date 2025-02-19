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Война санкций ,  
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Представитель Путина предрек «увядание санкций» после встречи в Эр-Рияде

Спецпредставитель Путина Титов предрек увядание санкций после встречи в Эр-Рияде
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Переговоры России и США
Санкции, вероятно, не снимут сразу, но их «дух увянет», отметил Борис Титов. Он заявил об ожидании разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов и возобновления выдачи виз
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После встречи делегаций России и США в Эр-Рияде санкции, вероятно, сразу не снимут, но их «дух увянет». Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Ждем разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз», — отметил он.

По его мнению, участники рынка перестанут толковать санкции расширительно, а банки и бизнес «перестанут дуть на холодную воду» и не будут ограничивать взаимодействие даже при отсутствии прямых санкционных запретов.

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Фото:Александр Манзюк / Reuters

Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах с США в Эр-Рияде за экономический аспект, заявил, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. Он также оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка более чем в $300 млрд.

Перед началом встречи он сказал репортеру New York Times: «Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, ведь зачем им отказываться от предоставленных возможностей по доступу к российским природным ресурсам?»

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что Соединенные Штаты отменят санкции против России, если конфликт Москвы и Киева будет урегулирован. По данным Bloomberg, политик пообещал Евросоюзу, что ограничительные меры до завершения конфликта продолжат действовать.

Москва считает любые ограничения Запада незаконными и требует их отмены. Весной 2022 года Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР, писал Bloomberg.

Ранее Союз торговых центров направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) с предложением вернуться на российский рынок. Вице-президент организации Павел Люлин отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.

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Иван Сало, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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