Bloomberg узнал, что Рубио пообещал Европе насчет санкций против России

После встречи в Саудовской Аравии Рубио заверил «группу европейских коллег», что США сохранят меры против России до достижения соглашения о прекращении конфликта с Украиной. Многие жесткие санкции были приняты в партнерстве с ЕС

Марко Рубио (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация президента Дональда Трампа не будет снимать санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Рубио заверил в этом «группу европейских коллег» во время телефонного разговора 18 февраля, пишет агентство. Он состоялся после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, в которых участвовал госсекретарь. В Госдепе ранее рассказали, что он общался с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также главой европейской дипломатии Каей Каллас. Тема санкций в сообщении ведомства не упоминалась.

Обещание Рубио может принести «некоторое облегчение» европейским союзникам, которые опасались, что США заключат соглашение с президентом России Владимиром Путиным в пользу Москвы, пишет Bloomberg.

Многие из жестких санкций, которые приняла предыдущая администрация Джо Байдена, были введены в партнерстве с европейскими союзниками. Если бы США решили снять ограничения досрочно, это стало бы серьезным ударом по попыткам Европы «лишить российскую военную машину источников дохода», отмечает агентство.

На пресс-конференции после встречи в Эр-Рияде Рубио заявил, что при условии урегулирования Запад должен будет отменить ограничения: «Я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

Спецпосланник действующего президента Дональда Трампа Кит Келлог оценивал санкции против России «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненными они могут быть, отметив, что это открывает возможности для ужесточения. Сам Трамп допускал введение новых мер против Москвы, если та не пойдет на следку по Украине. В Кремле в ответ заявили, что угрозы американского лидера в отношении России не содержат «новых элементов». Российские власти называют санкции незаконными, их отмена — одно из условий прекращения огня, которые озвучивал Путин.