Союз торговых центров предложил западным брендам вернуться в Россию

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Союз торговых центров (СТЦ) направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) с предложением вернуться на российский рынок. Об этом РБК сообщил вице-президент организации Павел Люлин.

Он отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.

«Если говорить о сроках возвращения, то это не раньше, чем через год, даже если будет принято политическое решение. И для этого, конечно, необходимо, чтобы были устранены трансграничные проблемы, препоны, связанные со сложностью оплат, связанные со сложностью логистики в том числе». — добавил Люлин.

По его словам, переговоры «ведутся и частными лицами, и представителями компаний неофициально, с российскими девелоперами».

После введения антироссийских санкций в 2022 году многие владельцы западных брендов покинули российский рынок. Так, Inditex закрыла более 500 магазинов.

В понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в страну и продолжить конкуренцию с отечественными производителями. «Это совершенно нормальная мировая торговая практика, и такая конкуренция была бы в интересах потребителей», — отметил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. также сообщил, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время». Однако, по его словам, влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность.