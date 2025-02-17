 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Союз торговых центров предложил западным брендам вернуться в Россию

Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз торговых центров (СТЦ) направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) с предложением вернуться на российский рынок. Об этом РБК сообщил вице-президент организации Павел Люлин.

Он отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.

«Если говорить о сроках возвращения, то это не раньше, чем через год, даже если будет принято политическое решение. И для этого, конечно, необходимо, чтобы были устранены трансграничные проблемы, препоны, связанные со сложностью оплат, связанные со сложностью логистики в том числе». — добавил Люлин.

По его словам, переговоры «ведутся и частными лицами, и представителями компаний неофициально, с российскими девелоперами».

Песков назвал возвращение западных брендов полезным для потребителей
Политика
Фото:Clara Margais / dpa / ТАСС

После введения антироссийских санкций в 2022 году многие владельцы западных брендов покинули российский рынок. Так, Inditex закрыла более 500 магазинов.

В понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в страну и продолжить конкуренцию с отечественными производителями. «Это совершенно нормальная мировая торговая практика, и такая конкуренция была бы в интересах потребителей», — отметил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. также сообщил, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время». Однако, по его словам, влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

У «Крыльев Советов» сменился гендиректор после коррупционного скандала

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Российские военные освободили село Фиголевка в Курской области

Нефтеперекачивающую станцию на Кубани вывели из эксплуатации после атаки дрона

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Теги
Zara Uniqlo Россия Inditex новости
Материалы по теме
Песков назвал возвращение западных брендов полезным для потребителей
Политика
В Союзе торговых центров рассказали о переговорах по возвращению брендов
Бизнес
В Думе заявили о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В ФШР ответили на жалобу Украины на показ фильма о боях за МариупольСпорт, 16:38
Акции банков возглавили ралли на Мосбирже на ожиданиях ослабления санкцийИнвестиции, 16:27
Союз торговых центров предложил западным брендам вернуться в РоссиюПолитика, 16:24
В Госдуму внесли проект о методах самообороны при проникновении в жильеНедвижимость, 16:23
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и РубиоПолитика, 16:13
Суд в Москве оштрафовал Гозмана, Варламова и Максима ПокровскогоПолитика, 16:11
Избранная главой города на Урале жена водителя не вступила в должностьПолитика, 16:08
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Шипулин заявил, что не желающие допуска россиян братья Бё поймут ошибкуСпорт, 16:07
Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостямиСпорт, 16:06
Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплатеОбщество, 15:56
«РБК-Украина» узнал об условии США для личной встречи Зеленского и ВэнсаПолитика, 15:53
В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римскогоПолитика, 15:51
Туск поддержал отправку миротворцев на Украину без участия ПольшиПолитика, 15:37
«Автодор» отменил «правило двух часов» на участке трассы «Нева»Общество, 15:24