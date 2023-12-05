Россия передала шестерых детей родственникам с Украины

В посольстве Катара в Москве прошла встреча шести находившихся на территории новых регионов детей с родственниками с Украины. В октябре катарская сторона сообщала о передаче еще четверых детей

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Шестерых украинских детей, которые были у родственников в России, сегодня передали их родным с Украины, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Встреча состоялась в посольстве Катара в Москве, в ней участвовали мамы детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию.

Ранее о том, что из России на Украину при посредничестве Катара возвращаются шестеро детей, сообщил агентству Reuters катарский чиновник, имя которого не раскрывается.

«При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой организовано воссоединение этих детей, проживающих на территории России, с их мамами и другими ближайшими родственниками, проживающими на Украине. Шесть детей находились до настоящего времени у своих родственников на территории Российской Федерации, в том числе в новых регионах», — рассказали в пресс-службе.

В аппарате омбудсмена уточнили, что трое детей находились в ДНР, еще по одному в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Трое детей проживали со своими бабушками. Один мальчик (его отец умер десять лет назад, бабушек и дедушек нет) воспитывался в семье дяди по линии матери, и родственники выразили готовность отдать ребенка сестре матери под опеку. Двух сестер отец решил передать матери. У мам или других родственников, проживающих на Украине или других странах, не было возможности забрать детей из-за военных действий, логистических или иных трудностей», — объяснили в пресс-службе.

Там сообщили, что воссоединение детей с родными происходит при взаимодействии с украинской стороной, Международным Комитетом Красного Креста и при поддержке Катара.



В октябре в Дохе сообщили о посредничестве в передаче четырех детей Украине. Катарский чиновник заявил Reuters, что Катар создал механизм возвращения украинских детей из России к родственникам. Государственный министр эмирата по международному сотрудничеству Лолва Аль Хатер подтвердила эту информацию, сказав, что посредничество в этих случаях — «только первый шаг».

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Прокурор МУС Карим Хан и несколько судей объявлены в России в розыск.

Владимир Путин отвергал обвинения в адрес России в похищении украинских детей. Глава государства говорил, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Он задался вопросом, стоит ли «оставлять детские дома под ударами артиллерии». По словам Путина, если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.