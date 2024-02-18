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Военная операция на Украине ,  
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Байден не исключил дальнейшее отступление ВСУ

Байден: Украина после Авдеевки может лишиться другого города из-за конгресса США
Сюжет
Военная операция на Украине
Никто не может быть уверен, что Украина не утратит какой-нибудь другой город после Авдеевки, считает Байден. Он пообещал продолжить бороться за помощь ВСУ и сказал, что эти проблемы противоречат сущности США
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина может продолжить отступать вслед за потерей Авдеевки из-за затруднений при согласовании в конгрессе США выделения дополнительной помощи, заявил американский президент Джо Байден журналистам пула Белого дома, передает RFI.

Его спросили, уверен ли он, что ВСУ не утратят контроль над еще одним городом. «Я — нет. Я — нет. Никто не может быть [уверен]», — признал Байден.

Отказ конгрессменов утвердить пакет помощи — абсурден и неэтичен, продолжил президент США: «Я буду бороться, чтобы обеспечить им необходимые боеприпасы». «Я считаю, что это противоречит всему, чем мы являемся как страна», — добавил он и сказал: «На кону очень многое».

«Солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса», — отметила пресс-служба Белого дома в сообщении о телефоном разговоре Байдена с Зеленским.

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Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года. Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Нижнюю палату конгресса контролируют республиканцы, выступающие против этой инициативы и настаивающие на укреплении границы США с Мексикой.

Российские военные взяли 17 февраля под контроль Авдеевку — город в 10 км к северу от Донецка. Минобороны отчиталось о блокировании отступающих украинских военных и тех из служащих ВСУ, кто остался на местном коксохимическом комбинате.

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Генштаб ВСУ объявил о переходе украинских военных к более выгодным рубежам. Зеленский объяснял, что решение было принято из-за риска попадания военных в плен и ради сохранения их жизней. Проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений», артиллерии и дальнобойных средств, добавил он. Некоторое число украинских солдат при выводе войск попали в плен.

Российская сторона требует перестать снабжать ВСУ оружием и боеприпасами, в Кремле выражали уверенность, что трудности с одобрением помощи в конгрессе США со временем удастся разрешить.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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