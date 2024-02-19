WP узнала о разработке в ЕС плана на случай отказа Трампа от помощи Киеву

Трамп ранее говорил, что будучи президентом угрожал не защищать страну НАТО, не выполнявшую требования по тратам на оборону. По данным источников WP, на фоне этих заявлений в Европе стали прорабатывать план в сфере безопасности

Дональд Трамп (Фото: Hunter Cone / EPA / ТАСС)

Европейские чиновники внимательно следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.

Как отмечает газета, разработка плана происходит на фоне неопределенности с продолжением финансирования Украины со стороны США. WP пишет, что последние месяцы вся Европа «со страхом» наблюдает за политикой США, видя слабость президента Джо Байдена. Опрошенные газетой на Мюнхенской конференции по безопасности европейские чиновники заявили, что происходящее сейчас в США «не дает им особых надежд».

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам приходится переосмыслять, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — заявил WP один из представителей европейских служб безопасности.

По его словам, сценарий с прекращением поддержки Украины со стороны США сейчас рассматривается, в ЕС продумывают план на этот счет. «Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — подчеркнул источник.

Всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент, состав всей палаты представителей и трети сената, намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп являются фаворитами на выдвижение от своих партий: они оба уже победили в своих первых праймериз. Согласно декабрьскому опросу, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%.

11 февраля Трамп, который и прежде жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону, заявил, что, будучи главой государства, требовал от некой страны-участницы выполнить финансовые обязательства перед альянсом и угрожал, что иначе Соединенные Штаты не будут защищать ее при возможном нападении России. По утверждению экс-президента, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».



Слова Трампа подверглись критике на Западе. Так, действующий президент США Джо Байден сказал, что тот таким образом «пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться» в некоторые из стран-союзников. При этом обязательство по их защите американский лидер назвал «священным». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться с Трампом «даже на передовую», если тот приедет на Украину, чтобы показать ему «настоящую войну».

Bloomberg ранее также сообщил, что после вероятной победы на выборах президента США Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Москвой, пригрозив сокращением помощи. Также, по данным источников агентства, союзники Трампа начали обсуждать, по сути, «двухуровневый альянс НАТО», где ст. 5 (о коллективной защите любого члена альянса, подвергающегося нападению. — РБК) будет применяться только к странам, которые выполняют цели по расходам на оборону.

Путин ранее говорил, что для России было бы лучше, если бы президентом США вновь стал Байден, поскольку «он человек более опытный, прогнозируемый». Вместе с этим российский президент неоднократно критиковал власти США за поставки оружия Украине, указывая на риски эскалации. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется целей спецоперации, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.