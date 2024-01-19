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Военная операция на Украине ,  
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Конгресс США в очередной раз отсрочил шатдаун

Конгресс США принял законопроект о финансировании правительства до марта
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенат и палата представителей конгресса США приняли законопроект по краткосрочному финансированию правительства до марта. Документ позволил избежать шатдауна, угроза которого надвисла над страной уже в третий раз с октября.
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Конгресс США принял законопроект о продолжении финансирования федерального правительства до марта, что позволило стране в очередной раз предотвратить приостановку работы американских госорганов — шатдаун.

В сенате (верхней палате конгресса), контролируемом демократами, за документ проголосовали 77 конгрессменов, против — 18. Голосование в палате представителей, где большинство у республиканцев, законопроект поддержали 314 из 435 депутатов, против — 108.

Благодаря законопроекту временное финансирование программ в сфере сельского хозяйства, питания, транспорта, жилья, энергетики, военного строительства и поддержки ветеранов было продлено с 19 января до 1 марта. Сроки выделения средств для остальных программ и государственных учреждений, в том числе Госдепартамента и Министерств обороны и национальной безопасности, продлили с 2 февраля до 8 марта.

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Почему конгресс США не может согласовать постоянный бюджет

Конгресс США не может принять бюджет правительства с осени прошлого года из-за значительных расхождений во взглядах между представителями Демократической и Республиканской партий, каждая из которых контролирует по палате конгресса. Еще в мае администрация Байдена и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка государственного долга, позволившем избежать дефолта, а также согласовали общую сумму бюджета на следующий финансовый год — $1,59 трлн.

Новый финансовый год в США начинается с 1 октября, и до 30 сентября конгресс США должен был принять 12 законопроектов, предусматривающих финансирование различных государственных программ и правительственных органов. Однако наиболее радикально настроенные представители Республиканской партии не согласились с общей суммой ежегодного бюджета, согласованной Маккарти с Белым домом, и настаивали на ее снижении до уровня 2022 года — $1,47 трлн. Федеральное правительство — крупнейший работодатель в стране: в госучреждениях работают свыше 4 млн американцев. В случае шатдауна работа существенной части государственных программ и госучреждений была бы прекращена, а около 1,5 млн госслужащих либо отправились бы в неоплачиваемый отпуск, либо были бы вынуждены работать без зарплаты.

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Фото:Global Look Press

В самый последний момент конгресс США сумел избежать шатдауна, приняв резолюцию о временном бюджете на следующие 45 дней, до 17 ноября. Однако законопроект стоил должности Кевину Маккарти — 3 октября 216 членов конгрессменов, включая восьмерых республиканцев, проголосовали за его отстранение. Поиски нового спикера нижней палаты конгресса затруднили переговоры по бюджету.

25 октября республиканцам с четвертой попытки все же удалось избрать нового спикера палаты представителей — Майка Джонсона. Однако разногласий между республиканцами и демократами за это время не поубавилось: первые отказались согласовать бюджет, увязывая военную помощь Украине и Израилю с повышением расходов на обеспечение безопасности американской южной границы, столкнувшейся с беспрецедентным наплывом мигрантов.

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Майк Джонсон

14 ноября конгресс принял «чистую» резолюцию, не включающую военную помощь союзникам. Документ предусматривал двухступенчатое финансирование правительственных учреждений и программ: часть из них получила средства до 19 января, а другая — до 2 февраля. К концу года лидер фракции демократического большинства в сенате Чак Шумер и Джонсон приблизились к сделке по бюджету на 2024 году, но из-за рождественских и новогодних праздников конгрессмены ушли на каникулы.

7 января, с возобновлением работы конгресса США, переговоры возобновились и стороны пришли к соглашению, установив общий уровень расходов в $1,59 трлн в 2024 финансовом году. Это в том числе включает в себя $886 млрд трат на оборону и $704 млрд расходов, не связанных с ней. Среди основных уступок демократов Джонсон назвал сокращение расходов в размере $10 млрд на проект закона о сокращении инфляции и урезание на $6,1 млрд объема средств, оставшихся у администрации Байдена со времен пандемии на борьбу с COVID-19. Кроме того, по словам спикера палаты представителей, сделка позволит изменить приоритеты финансирования федерального правительства в сторону консервативных целей вместо прошлогоднего плана демократов.

Однако конгрессмены не успели рассмотреть и принять все необходимые законопроекты за менее чем за две недели, остававшиеся до истечения очередного дедлайна, поэтому были вынуждены вновь — уже в третий раз — принять временный бюджет.

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Что будет с военной помощью Украине

Из-за того, что все принятые конгрессом временные бюджеты не включают в себя военную помощь союзникам США, администрация Байдена была вынуждена поставить на паузу передачу вооружений Украине. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

Американский президент направил в конгресс запрос на выделение $110,5 млрд для экстренного финансирования нужд национальной безопасности, включая военную помощь. Большая ее часть — около $60 млрд — предназначена Украине. Однако республиканцы до сих пор блокируют принятие соответствующего законопроекта, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе. С января по ноябрь 2023 года Погранично-таможенная служба США зафиксировала свыше 2,2 млн попыток нелегального пересечения границы с Мексикой.

США и Мексика провели экстренную встречу по миграции
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Фото:Rebecca Noble / Reuters

С октября администрация Байдена провела несколько раундов переговоров с конгрессменами. Последняя встреча с представителями обеих партий состоялась 17 января и продлилась несколько часов. В Белом доме прошедшие переговоры оценили положительно. «Президент понимает, что... иммиграционная система в целом была сломана на протяжении десятилетий», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как отмечает The Washington Post, американский президент согласился на ряд уступок, но по-прежнему отказывается выполнить одно из ключевых требований республиканцев — ограничить практику «условно-досрочного освобождения» мигрантов, незаконно оказавшихся в США, по гуманитарным причинам. «Я сказал президенту то, о чем говорил на протяжении многих месяцев, а именно: мы должны добиться изменений на границе — существенных изменений в [миграционной] политике», — заявил Джонсон журналистам после переговоров в Белом доме. Демократы же настроены оптимистично: Чак Шумер оценил шансы на заключение сделки по помощи Украине в более чем 50%. «Это первый раз, когда я могу это сказать», — сказал сенатор по итогам встречи с Байденом.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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