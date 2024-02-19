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Смерть Навального в колонии ,  
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Боррель предложил назвать правозащитные санкции ЕС в честь Навального

Боррель предложил переименовать правозащитные санкции ЕС в честь Навального
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Война санкций
Именем Алексея Навального могут назвать режим санкций за нарушения прав человека, заявил Боррель. По его словам, будущие ограничения коснутся пенитенциарной системы России
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека может быть переименован в честь умершего в колонии Алексея Навального, такое предложение озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает PAP.

По его словам, страны ЕС предложат ввести ограничения в связи со смертью Навального, они могут быть направлены против российской пенитенциарной системы. При этом Боррель обвинил в смерти оппозиционера российские власти и призвал послать «сильный сигнал поддержки» оппозиции.

Это заявление Боррель сделал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Во встрече примет участие вдова оппозиционера Юлия Навальная.

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Фото:Reuters

Ввести санкции против «конкретных людей, несущих ответственность» за смерть Навального в колонии, пообещали и власти Великобритании.

«Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Ну очевидно, что это абсолютно оголтелые, абсолютно недопустимые заявления, неприемлемые заявления. Так мы к этому относимся», — отреагировал на заявления западных лидеров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил: пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН».

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ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Ему было 47 лет. Навальному стало плохо при прогулке, почти сразу оппозиционер потерял сознание, рассказало ведомство, прибывший экипаж скорой помощи попытался реанимировать, но безуспешно.

Мать Навального говорила, что видела сына в колонии 12 февраля на свидании, тот был «жив, здоров, жизнерадостен». Он 15 февраля принял участие в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи. В пресс-службе суда РБК рассказали: Навальный «чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Алексей Навальный Евросоюз Жозеп Боррель права человека санкции ЕС
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