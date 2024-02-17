Ватикан выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального
Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального.
«Я узнал об этом из теленовостей, и что тут можно добавить? Мне очень жаль, я думал, все сможет решиться по-другому. Но эта новость поразила нас и наполнила скорбью», — приводит его слова Vatican News.
На вопрос о возможных изменениях позиции Ватикана по отношению к России Паролин ответил, что «говорить об этом преждевременно».
О смерти 47-летнего оппозиционера Алексея Навального 16 февраля сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре 2023 года.
Его мать Людмила Навальная говорила, что виделась с сыном 12 февраля, и он был «жив, здоров, жизнерадостен». 15 февраля Навальный по видеосвязи принимал участие в заседании Владимирского областного суда. В пресс-службе суда позднее рассказали РБК, что оппозиционер «чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал».
Уведомление о смерти мать Навального получила 17 февраля, она приехала в колонию в ЯНАО. Его соратники заявили, что тело оппозиционера ей не выдали, заявив, что его забрали следователи для проведения исследований.
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