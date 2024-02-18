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Смерть Навального в колонии ,  
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Суды назвали число арестов после акций памяти Навального

Сюжет
Смерть Навального в колонии
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Суды Москвы и Санкт-Петербурга назвали число решений об арестах после акций памяти Алексея Навального, ее участники приносят цветы к Соловецкому камню и другим памятникам жертвам политических репрессий. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что к вечеру 17 февраля суды города привлекли к административной ответственности более 50 человек по административным делам об организации, участии или публичных призывах к участию в несанкционированных акциях (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Из них более чем по 40 были вынесены решения об административных арестах.

В Москве троих задержанных вечером 16 февраля у Соловецкого камня арестовали на 15 суток.

«Матвея Клёстова, Елену Запруднову и Анну Костякову признали виновными по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Их также обвинили в нарушении правил проведения митингов, Клёстову дали 40 часов обязательных работ, Запрудновой и Костяковой — по 20 тыс. руб. штрафа», — сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Навального
Политика

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что оппозиционер Алексей Навальный умер в ИК-З «Полярный волк». По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики более получаса проводили реанимационные действия, но безрезультатно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН».

Вечером 16 февраля прокуратура Москвы на своем сайте предупредила об ответственности за призывы к несогласованным акциям в центре города.

В субботу, 17 февраля, в колонию приехала мать Навального, ей выдали официальное уведомление о его смерти. Соратники Навального заявили, что тело не выдали матери, заявив, что его забрали следователи для проведения исследований.

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Теги
задержание штраф арест Алексей Навальный Москва Санкт-Петербург
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