Владимирский облсуд: Навальный не жаловался на здоровье на заседании 15 февраля

В суде рассказали о состоянии Навального на заседании за день до смерти

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Алексей Навальный 15 февраля участвовал в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи и чувствовал себя нормально, заявили РБК в пресс-службе суда.

«Вчера он [Навальный] участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — сообщили в суде.

Навальный участвовал в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по трем искам к исправительной колонии № 6 в регионе, где он ранее отбывал наказание. Апелляция на один из исков Навального к исправительному учреждению также рассматривалась во Владимирском областном суде.

О смерти Навального днем 16 февраля сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть Навального.

ФСИН отправит комиссию в колонию, где он отбывал наказание, — «Полярный волк» в городе Харп, это одна из самых северных и отдаленных колоний в России. Оппозиционера отправили туда в декабре 2023 года. Проверку после смерти Навального начал Следственный комитет.