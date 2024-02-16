В суде рассказали о состоянии Навального на заседании за день до смерти
Алексей Навальный 15 февраля участвовал в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи и чувствовал себя нормально, заявили РБК в пресс-службе суда.
«Вчера он [Навальный] участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — сообщили в суде.
Навальный участвовал в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по трем искам к исправительной колонии № 6 в регионе, где он ранее отбывал наказание. Апелляция на один из исков Навального к исправительному учреждению также рассматривалась во Владимирском областном суде.
О смерти Навального днем 16 февраля сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть Навального.
ФСИН отправит комиссию в колонию, где он отбывал наказание, — «Полярный волк» в городе Харп, это одна из самых северных и отдаленных колоний в России. Оппозиционера отправили туда в декабре 2023 года. Проверку после смерти Навального начал Следственный комитет.
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри