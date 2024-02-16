 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

В суде рассказали о состоянии Навального на заседании за день до смерти

Владимирский облсуд: Навальный не жаловался на здоровье на заседании 15 февраля
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Дело Навального
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Алексей Навальный 15 февраля участвовал в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи и чувствовал себя нормально, заявили РБК в пресс-службе суда.

«Вчера он [Навальный] участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — сообщили в суде.

Навальный участвовал в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по трем искам к исправительной колонии № 6 в регионе, где он ранее отбывал наказание. Апелляция на один из исков Навального к исправительному учреждению также рассматривалась во Владимирском областном суде.

О смерти Навального днем 16 февраля сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть Навального.

Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» после смерти Навального
Политика
Йенс Столтенберг

ФСИН отправит комиссию в колонию, где он отбывал наказание, — «Полярный волк» в городе Харп, это одна из самых северных и отдаленных колоний в России. Оппозиционера отправили туда в декабре 2023 года. Проверку после смерти Навального начал Следственный комитет. 

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Алексей Навальный Владимирская область суд ФСИН колония
Материалы по теме
Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» после смерти Навального
Политика
В наблюдательной комиссии заявили, что Навальный не жаловался на здоровье
Политика
В команде Навального заявили, что подтверждений его смерти пока нет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16:45
Создайте атмосферу «легкого голода»: как мотивировать детей Pro, 17:55
В больнице заявили о получасовых попытках реанимировать Навального Политика, 17:55
Какие инструменты помогают привлечь онлайн-покупателя РБК и Яндекс, 17:50
Газпромбанк нарастил портфель средств физлиц в 1,5 раза в 2023 году Пресс-релиз, 17:49
ЦБ объявил о досрочном завершении финансового оздоровления «Уралсиба» Финансы, 17:48
Род Стюарт выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за $74 млн Недвижимость, 17:45
В конгрессе придумали альтернативный план помощи Украине и Израилю Политика, 17:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Минске раскрыли детали задержания диверсантов на границе с Украиной Политика, 17:41
Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали топ-5 акций по методу Баффета Инвестиции, 17:40
Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии Экономика, 17:34
Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд Политика, 17:33
Как с помощью брендформас-маркетинга увеличить число лидов в 25 раз Pro, 17:32
Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России Спорт, 17:30
ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января Инвестиции, 17:18