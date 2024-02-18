Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального

Британия рассмотрит, «есть ли конкретные люди, которые несут ответственность» за смерть Навального, сообщил Джеймс Кэмерон. Посольство России ранее назвало предвзятыми заявления Британии

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Великобритания рассмотрит возможные санкции против «отдельных людей, несущих ответственность» за смерть Алексея Навального в колонии. Об этом глава британского МИДа Джеймс Кэмерон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

«Это был невероятно храбрый человек. <...> Должны быть последствия. Когда происходят такие ужасные нарушения прав человека, как это, мы смотрим, есть ли конкретные люди, которые несут ответственность, и есть ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем предпринять», — сказал Кэмерон. «Я уверен, что мы будем принимать меры, и я призываю других сделать то же самое», — добавил министр, не уточнив, о каких именно санкциях может идти речь.

Британский МИД накануне в связи со смертью Навального вызвал российского представителя. Представитель ведомства заявил дипломату, что «российские власти увидели в Навальном угрозу», а смерть оппозиционера должна быть полностью расследована с соблюдением прозрачности. В публикации МИДа говорилось: посол был вызван, чтобы дать понять о возложении Лондоном вины за смерть Навального на Москву. Российские дипломаты ответили на это, что Британия продемонстрировала «предвзятую и оторванную от реальности оценку ситуации» и заявления Лондона не имеют под собой оснований.

Другие лидеры западных стран, выражая соболезнования семье Навального, также заявили об ответственности российских властей; в частности, об этом сказал президент США Джо Байден, пригрозив Москве «совсем другой ответственностью». Главы МИД стран G7 призвали Россию прояснить обстоятельства смерти оппозиционера. В Кремле назвали неприемлемыми заявления Запада как минимум до официальной информации о причинах смерти.

Как сообщили во ФСИН, Навальный умер днем 16 февраля. По данным ведомства, оппозиционер во время прогулки в колонии «Полярный волк» потерял сознание. К нему направили медиков, те провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали». 17 февраля мать Навального Людмила приехала в колонию, ей выдали уведомление о смерти сына, но, как рассказали соратники оппозиционера, его тело забрали следователи для проведения исследований.