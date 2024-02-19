Минобороны сообщило о блокировании подразделений ВСУ под Авдеевкой

Российские военные ведут зачистку пригородов Авдеевки от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занимаются блокированием их подразделений, сообщили в Минобороны.

«На данный момент военнослужащие ВС России проводят мероприятия, направленные на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — говорится в сообщении.

Также Минобороны опубликовало видео с брошенной в пригородах Авдеевки украинской бронетехникой. «Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку», — подчеркнули в министерстве.

Video

О начале вывода украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснял решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Позднее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отступления.



Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. Позднее Шойгу заявил, что за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть. Он также отметил, что контроль над Авдеевкой позволил «отодвинуть линию фронта от Донецка».