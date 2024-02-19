Минобороны показало кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки
Минобороны России опубликовало кадры с брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после «бесконтрольного» отступления украинских военных.
О начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснял решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Позднее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отступления.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. Шойгу заявил, что за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть. Он также отметил, что контроль над Авдеевкой позволил «отодвинуть линию фронта от Донецка».
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