Минобороны показало кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки

Минобороны России опубликовало кадры с брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после «бесконтрольного» отступления украинских военных.





О начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснял решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Позднее в ВСУ заявили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отступления.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. Шойгу заявил, что за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть. Он также отметил, что контроль над Авдеевкой позволил «отодвинуть линию фронта от Донецка».