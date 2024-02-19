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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о попытках США и союзников предотвратить «развал» ВСУ

Politico: США пытаются предотвратить развал ВСУ на фоне нехватки снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
США и их западные союзники пытаются предотвратить «развал» украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, рассказали источники Politico. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется своих целей
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются предотвратить «развал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне потери территорий и нехватки боеприпасов, пишет Politico со ссылкой источники среди американских законодателей и иностранных чиновников.

Как отмечает издание, ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопросы о продолжении финансовой поддержки Киева со стороны Вашингтона доминировали на Мюнхенской конференции по безопасности. Многие из собравшихся чиновников и военных настаивали на срочном выделении дополнительных средств для Украины, однако они также «не были уверены, как может выглядеть ее потенциальная победа».

По данным источников Politico, на конференции в том числе затронули тему продолжающегося «развала» украинской армии, для предотвращения чего обсуждался специальный «подробно описанный» план.

Ранее о том, что в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности доминировал пессимизм, также сообщал Bloomberg. По данным источников агентства, из-за неудач Украины на поле боя и неспособности США предоставить Киеву дополнительное финансирование в НАТО начали прорабатывать сценарий потенциального нападения России на одного из членов военного блока. Москва возможность нападения на члена НАТО исключала.

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О сложной для ВСУ ситуации на поле боя западные и украинские политики заявляют с осени, когда президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Украины не достигло намеченных результатов. В ноябре он заявил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать, а в декабре пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины».

После взятия российскими войсками Авдеевки 17 февраля о том, что ВСУ могут продолжить отступать, также заявил президент США Джо Байден. Вместе этим он раскритиковал американских конгресменов за отказ утвердить пакет помощи для Украины. «Я буду бороться, чтобы обеспечить им необходимые боеприпасы. Я считаю, что это противоречит всему, чем мы являемся как страна», — подчеркнул Байден.

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Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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