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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО признали «чрезмерный оптимизм» в отношении Украины в 2023 году

Генерал Бауэр: в НАТО были чрезмерно оптимистичны в отношении Украины год назад
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Военная операция на Украине
НАТО было «чрезмерно оптимистично» в отношении Украины год назад, а теперь военному блоку нужно сделать все, чтобы «не стать слишком пессимистичными», заявил генерал Бауэр. Путин называл неизбежной победу России на Украине
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Западные страны был «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году, полагая, что украинские войска смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает Financial Times (FT).

Как отмечает газета, настроение на конференции в этом году резко контрастировало с более оптимистичным 2023 годом. Бауэр, помимо прочего, призвал НАТО «быть осторожными, чтобы не стать слишком пессимистичными в 2024 году», а президент Чехии Петр Павел отметил, что Россия уже «извлекла много уроков» из этого конфликта.

«Она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить [Украине]», — добавил Павел.

Политик призвал страны Запада «быть такими же инновационными и гибкими» и начать искать необходимое для Украины оружие «повсюду».

Ранее о том, что в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности доминировал пессимизм, также сообщал Bloomberg. По данным источников агентства, из-за неудач Украины на поле боя и неспособности США предоставить Киеву дополнительное финансирование в НАТО начали прорабатывать сценарий потенциального нападения России на одного из членов военного блока. Москва возможность нападения на члена НАТО исключала.

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Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

О сложной для ВСУ ситуации на поле боя западные и украинские политики заявляют с осени, когда президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Украины не достигло намеченных результатов. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, говоря о сложной ситуации на поле боя, отмечал, что «либо Украина получает все ресурсы» для ведения боев, включая высокотехнологичные, либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».

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Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что летнее наступление ВСУ полностью провалилось, а потери Украины называл критическими. Вместе с этим он отмечал, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность». Победу России в конфликте он называл неизбежной.

С начало этого года российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось о взятии удерживаемых ВСУ поселков и городов, в также о продвижении российских войск на лучшие позиции. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки — некогда крупного города в нескольких километрах от Донецка, который ВСУ удерживали с 2015 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине НАТО поставки оружия оптимизм
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