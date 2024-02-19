Генерал Бауэр: в НАТО были чрезмерно оптимистичны в отношении Украины год назад

В НАТО признали «чрезмерный оптимизм» в отношении Украины в 2023 году

НАТО было «чрезмерно оптимистично» в отношении Украины год назад, а теперь военному блоку нужно сделать все, чтобы «не стать слишком пессимистичными», заявил генерал Бауэр. Путин называл неизбежной победу России на Украине

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Западные страны был «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году, полагая, что украинские войска смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает Financial Times (FT).

Как отмечает газета, настроение на конференции в этом году резко контрастировало с более оптимистичным 2023 годом. Бауэр, помимо прочего, призвал НАТО «быть осторожными, чтобы не стать слишком пессимистичными в 2024 году», а президент Чехии Петр Павел отметил, что Россия уже «извлекла много уроков» из этого конфликта.

«Она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить [Украине]», — добавил Павел.

Политик призвал страны Запада «быть такими же инновационными и гибкими» и начать искать необходимое для Украины оружие «повсюду».

Ранее о том, что в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности доминировал пессимизм, также сообщал Bloomberg. По данным источников агентства, из-за неудач Украины на поле боя и неспособности США предоставить Киеву дополнительное финансирование в НАТО начали прорабатывать сценарий потенциального нападения России на одного из членов военного блока. Москва возможность нападения на члена НАТО исключала.

О сложной для ВСУ ситуации на поле боя западные и украинские политики заявляют с осени, когда президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Украины не достигло намеченных результатов. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, говоря о сложной ситуации на поле боя, отмечал, что «либо Украина получает все ресурсы» для ведения боев, включая высокотехнологичные, либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что летнее наступление ВСУ полностью провалилось, а потери Украины называл критическими. Вместе с этим он отмечал, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность». Победу России в конфликте он называл неизбежной.

С начало этого года российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось о взятии удерживаемых ВСУ поселков и городов, в также о продвижении российских войск на лучшие позиции. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки — некогда крупного города в нескольких километрах от Донецка, который ВСУ удерживали с 2015 года.