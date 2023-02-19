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О чем на Мюнхенской конференции говорили лидеры постсоветских стран

Какие оценки они дали конфликту на Украине и чего ждут от Запада
Какой была риторика стран бывшего СССР на Мюнхенской конференции
В Германии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Из 11 стран СНГ — нынешних и бывших — в ней участвовали пять. Подробнее о том, что говорили их лидеры в столице Баварии, — в материале РБК
Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности
Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото: Petr David Josek / Reuters)

В воскресенье в баварском Мюнхене завершилась очередная ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности — один из крупнейших и авторитетных форумов по внешней политике и обороне. Традиционно в конференции принимают участие лидеры стран Европы и США. В этом году Вашингтон представляли вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, Евросоюз — лидеры ведущих экономик региона, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон и другие.

Официальных представителей России в этом году на конференцию не пригласили. «Некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью» — так официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала участников нынешней конференции, среди которых признанные иноагентами Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Конференция в последние годы утратила «объективность и равноудаленность», став «сугубо трансатлантическим форумом», также подчеркивали в МИД России.

Однако для стран — соседей России и ее бывших партнеров конференция, как следует из состава ее участников, актуальности не потеряла. Из 11 стран, которые входят или когда-то входили в Содружество Независимых Государств (СНГ), в конференции на высшем уровне приняли участие Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. И хотя центральной темой форума стали боевые действия на Украине и то, как они влияют на мировой порядок, на сессиях обсуждались и другие региональные вопросы — от конфликта в Нагорном Карабахе до сотрудничества Молдавии с НАТО.

Какой результат дали посреднические усилия Вашингтона

«Наша задача сегодня — объяснить, раскрыть, что Россия — это сила, сеющая нестабильность и хаос, что она и делает не только на Украине, но и на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке <…>. Как мы можем верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия <…>? Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого мы и дальше будем поддерживать и будем действовать» — с таким заявлением в первый день конференции выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Это не первый раз, когда Макрон обвиняет Москву в дестабилизации ситуации в регионе: в октябре 2022 года, после саммита Азербайджана, Армении, Франции и Евросоюза в Праге, он заявил, что Москва вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт, «откровенно подыграв» Баку, и вернулась, «чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была ей близкой страной». Россия эти обвинения категорически отвергла — Владимир Путин назвал их неприемлемыми и сказал, что в них «отсутствует понимание самого хода конфликта». «Конечно, мы приветствуем посреднические усилия кого бы то ни было, только бы эти усилия пошли на пользу в успокоении ситуации, на пользу всех участников любых противоречий и конфликтов. В том числе это касается и наших партнеров откуда бы то ни было — из Соединенных Штатов, из Европы», — заявил российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ 14 октября.

Мюнхенская конференция стала площадкой для такого посредничества со стороны США — 18 февраля в Мюнхене прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Предыдущая встреча лидеров двух конфликтующих стран прошла 31 октября 2022 года в Сочи в присутствии Путина. Спустя неделю, 7 ноября, уже в Вашингтоне с участием Блинкена состоялись переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. На повестке мюнхенской встречи были проект мирного соглашения между Ереваном и Баку, разблокирование региональной транспортной инфраструктуры, а также делимитация границы «в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью».

По итогам встречи Блинкен заявил, что «у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта». «Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для поддержки этих усилий, будь то напрямую с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами», — добавил он.

Участие Вашингтона в армяно-азербайджанском урегулировании не ново, да и повестка мирного договора — это не то, в чем сталкиваются интересы США и России, отмечает ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Различия начинаются с нюансов, поясняет он в своем Telegram-канале: с одной стороны, США заинтересованы в вытеснении России из Закавказья, а с другой — хотят взять на себя минимум ответственности за реализацию мирных договоренностей. «И поэтому не случайно Блинкен, с одной стороны, сказал про «историческую возможность» для Армении и Азербайджана заключить мир, а с другой — намекнул на необходимость совместных действий с «друзьями» Америки и «с другими международными партнерами», — обращает внимание Маркедонов.

Как соседи России оценили влияние конфликта

Ситуация в Закавказье стала темой нескольких панельных сессий в Мюнхене — одна касалась исключительно Нагорного Карабаха (дискуссия шла между Алиевым и Пашиняном при участии модератора); вторая сессия называлась «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе», и в ней, помимо лидеров Азербайджана и Армении, приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген в качестве модератора. Эту сессию назвали исторической, поскольку лидеры трех стран Южного Кавказа впервые встретились на одной площадке.

Разговор начался с вопроса модератора о том, как конфликт на Украине сказался на странах региона. По оценке Алиева, на Азербайджан боевые действия напрямую не повлияли, хотя и привели к новым геополитическим реалиям. К негативным последствиям азербайджанский лидер отнес сложности в торговле «с некоторыми традиционными партнерами»; однако появились и позитивные — в их числе проекты сопряжения и инвестиции в соответствующую инфраструктуру в республике, а также начало грузоперевозок из Центральной Азии в Европу с транзитом через Азербайджан.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что «глобальная нестабильность улучшить ситуацию в регионе не может», по его словам, долгое время внимание международного сообщества приковано к Украине, но и на Южном Кавказе есть множество рисков, которыми надо управлять, поэтому важно, чтобы регион не исчезал из мировой повестки. «Каков наш подход? Мы остаемся привержены демократическим реформам», — сказал армянский премьер.

Более определенно на тему конфликта на Украине высказался Гарибашвили. По его оценке, «это самый большой вызов, который стоит перед Европой и миром, со времен Второй мировой войны». Он напомнил, что после войны 2008 года «исторические территории Грузии — Абхазия и Южная Осетия — находятся под российской оккупацией». Россия такую оценку не разделяет, в 2008 году она признала независимость двух республик. Ссылаясь на опыт Грузии, премьер-министр заявил: надо приложить все усилия, чтобы остановить конфликт на Украине, — у мирного урегулирования нет альтернативы.

При этом он упрекнул западные страны в том, что после войны 2008 года Запад не ввел в отношении России санкции: «Дела продолжали вести как обычно, и это оказалось плохим сигналом». Хойсген на это сказал, что в 2008 году Запад имел дело с президентом Михаилом Саакашвили, который сейчас находится в Грузии в заключении и чье состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность как у его защитников и сторонников, так и у Евросоюза (Европарламент даже заявлял, что ЕС может отказать Тбилиси во вступлении в Евросоюз, если политик умрет). На вопрос Хойсгена, может ли Саакашвили быть освобожден и направиться на лечение за границу, Гарибашвили дал понять, что нет, не может.

Что просила у Запада президент Молдавии

Если лидеры трех стран Южного Кавказа выступали с относительно сдержанными заявлениями, то риторика руководства Молдавии была созвучна украинской. Президент республики Майя Санду, выступая на панельной сессии 18 февраля, заявила, что конфликт на Украине принес «сильные последствия для всех аспектов безопасности Молдовы, повысив военные риски». «Украина удерживает российскую армию» вдали от молдавской границы, однако, сказала президент, «Россия ведет в отношении Молдовы гибридную войну». Она обвинила Москву в намеренном завышении цен на энергоресурсы, провоцировании протестов с помощью людей, которые приезжают в Молдавию из-за рубежа, в пропаганде и дезинформации, в кибератаках и в использовании тяжелой экономической ситуации для того, чтобы спровоцировать свержение нынешней власти.

Йенс Столтенберг, Метте Фредериксен, Майя Санду и Саули Ниинистё
Йенс Столтенберг, Метте Фредериксен, Майя Санду и Саули Ниинистё (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Это не первый раз, когда Санду говорит о попытках России свергнуть нынешнее правительство республики. Все началось 9 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». 13 февраля Санду заявила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии. По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

Отвечая на вопрос, что страны НАТО могут сделать для Молдавии, Санду призвала предоставить республике системы противовоздушной обороны. Кишинев в последние месяцы четыре раз сообщал о падении обломков ракет на территории страны. По словам Санду, сейчас граждане не готовы отказаться от прописанного в Конституции нейтралитета, но, несмотря на это, ей «нужна помощь в укреплении оборонного сектора».

«Западные кураторы нынешнего руководства Молдавии уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики», — прокомментировала курс молдавских властей 18 февраля представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «применяются те же лекала», среди которых «запрет неугодных СМИ, гонения на политических оппонентов <...> отход от нейтрального статуса, являющегося залогом суверенитета, стабильности и безопасности республики».

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Азербайджан Армения Грузия Молдавия Украина Мюнхенская конференция по безопасности
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