Способно ли новое правительство Молдавии решить проблемы республики

Способно ли новое правительство Молдавии решить проблемы республикиПремьер-министр Дорин Речан уже заявил, что режим ЧП отменен не будет
Какие задачи ставит перед собой новое правительство
16 февраля парламент Молдавии одобрил состав нового правительства, которое возглавил Дорин Речан. За утверждение кабинета и премьера проголосовали 62 депутата из 101. Выступающая за развитие отношений с Россией парламентская оппозиция — коммунисты и социалисты — воздержалась.
Перед голосованием Речан, который прежде занимал пост советника президента по национальной безопасности, а с 2012 по 2015 год был министром внутренних дел, представил министров и правительственную программу.
«Мы хотим иметь страну с процветающими гражданами, с сильными и прозрачными институтами, с конкурентной бизнес-средой, для которой отношения с государством являются ускорителем, а не рядом препятствий», — привел накануне выдержки из правительственной программы телеканал Moldova 1. В ней также говорится о курсе на полноправное членство в Европейском союзе (заявку Кишинев направил в прошлом году), укреплении национальной безопасности и возрождении экономики.
Речан в парламенте анонсировал постепенную денонсацию части соглашений СНГ, которые, по его оценке, не функционируют, сам этот союз он назвал неэффективным. Он также повторил давний тезис Кишинева о необходимости вывода из Приднестровья размещенных там в 1992 году российских миротворцев: «В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована», — подчеркнул Речан.
Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов во время заседания блокировали трибуну парламента, поскольку их ограничили в праве на выступление. Во время голосования они скандировали «Позор!», а затем заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства.
Почему сменили премьера
Смена правительства началась 10 февраля, когда о своей отставке объявила премьер-министр Наталья Гаврилица, занимавшая этот пост с августа 2021 года. На ее премьерство пришелся очередной этап энергетического кризиса, связанного со спором о размере задолженности Молдавии перед Россией за газ (долг оценивается в $590,8 млн). Вместе с ней ушло в отставку все правительство. Президент республики Майя Санду поблагодарила Гаврилицу за «огромные жертвы и усилия» при управлении страной «в период стольких кризисов».
После консультаций с парламентскими фракциями Санду внесла кандидатуру Речана на пост премьера. «Сейчас тяжелое время для всего мира. А наша задача не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономике и безопасности страны нужно второе дыхание», — сказала Санду.
Кандидатуру Речана поддержала президентская партия «Действие и солидарность» (PAS), которой принадлежит большинство мест в парламенте (63 из 101). Оппозиция выступила против — вторая по численности фракция «Блок коммунистов и социалистов», которой принадлежит 31 кресло, заявила, что не будет голосовать в рамках вотума о доверии новому правительству и потребует проведения досрочных выборов.
Заседание парламента 16 февраля сопровождалось акциями протеста. Протестующие требовали отставки Майи Санду и досрочных выборов.
Такие акции регулярно проходят в республике с лета 2022 года с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте) на фоне энергетического кризиса, из-за которого для потребителей значительно выросли тарифы на электроэнергию. Он продолжается с 2021 года, усугубившись на фоне боевых действий на Украине. С августа цена за природный газ для Молдавии выросла почти в два раза — до $1458,5 за 1 куб. м.
Ранее Санду обвиняла «Шор» в попытке подорвать конституционный строй Молдавии, правительство намеревалось партию запретить.
Санду пообещала, что новый кабинет займется «укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран» и сконцентрирует усилия «на восстановлении и развитии экономики, чтобы привлекать как можно больше качественных инвестиций, <…> открывать новые рабочие места, обеспечивать увеличение зарплат и уровня жизни», а также продолжать реформировать сферу юстиции, несмотря на сопротивление «со стороны группировок воров».
«Хотя по Конституции прерогативы президента меньше, чем у премьер-министра, фактически все решения — и кадровые, и политические, и экономические — принимает Майя Санду, — отметил в беседе с РБК старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. — В связи и с политической ситуацией, и с ухудшением в экономике было непонятно, как Молдавия переживет зиму. Сейчас наступила некоторая определенность, и было решено, чтобы за текущую ситуацию ответственность на себя взял кабинет Гаврилицы».
Стоит ли ждать изменений в действиях правительства
Состав правительства практически не изменился, в нем только четыре новых министра — инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа, юстиции — Вероника Михайлов-Морару, финансов — Вероника Сирецяну-Врагалева, энергетики — Виктор Павликов. Все они прежде были заместителями глав этих ведомств.
«Ничего нового от правительства граждане Молдовы не ждут. Прошла перестановка всего четырех членов кабинета, — сказал РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. — Если говорить, что предыдущее правительство не справилось, то получается, что наказали за это всего четырех министров, которые тем не менее уже нашли себя трудоустроенными на околоправительственных, связанных с президентом должностях». По оценке эксперта, сейчас в стране накапливается недовольство в связи с «катастрофическими провалами в социально-экономической политике и нарушением интересов государства в энергетической сфере».
Эксперт напоминает также, что осенью 2022 года, на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Украины, Молдавия в знак солидарности с Киевом отказалась от электричества, которое идет от Молдавской ГРЭС, находящейся в непризнанном Приднестровье. Станция входит в состав российской компании «Интер РАО» и обеспечивает до 70% потребностей республики в электроэнергии по самой низкой в регионе цене ($61 за МВт·ч). Кишинев стал закупать энергию в Румынии и на бирже по цене в несколько раз выше. «Это было непродуманное эмоциональное решение. Граждане Украины, оказавшись под ракетными обстрелами, сидели без электроэнергии. И жители Молдовы, где не было никаких ракетных обстрелов, тоже сидели без электроэнергии», — говорит Манастырлы.
В итоге в декабре Кишинев решил возобновить закупки электричества у Молдавской ГРЭС.
Почему молдавские власти говорят о национальной безопасности
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». По его словам, этот план он передал Санду. 13 февраля она заявила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии. Санду подчеркнула, что такие планы для Кишинева — «не новость», подобные попытки на территории республики «осуществлялись и ранее, осенью прошлого года».
«Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов», — пояснила президент, отметив, что органы безопасности принимают все необходимые меры (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.
В Москве эти обвинения назвали «абсолютно необоснованными и бездоказательными». «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина: сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — заявила 14 февраля представитель российского МИДа Мария Захарова, призвав власти республики «проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны».
Сергей Манастырлы заявления Майи Санду о готовящихся диверсиях объясняет тем, что Кишинев хочет «заменить хлеб геополитикой». «Для этого публично идут рассуждения об угрозах со стороны России и о том, что Молдова — это чуть ли не осажденная крепость», — продолжает он, отмечая, что Молдавия на протяжении года продлевает режим чрезвычайного положения, объясняя это угрозами национальной безопасности. В режиме ЧП правительство может нормировать потребление энергоресурсов, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.
Речан, представляя свою программу парламенту, дал понять, что режим ЧП новое правительство отменять не будет — его аннулируют лишь после того, как «исчезнут риски».