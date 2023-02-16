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Способно ли новое правительство Молдавии решить проблемы республики

Премьер-министр Дорин Речан уже заявил, что режим ЧП отменен не будет
Какие проблемы пообещало решить новое правительство Молдавии
В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном. В режиме чрезвычайного положения оно должно справиться с энергетическим кризисом и обеспечить безопасность страны. Сможет ли оно это сделать, разбирался РБК
Дорин Речан и&nbsp;Майя Сандуво время церемонии инаугурации в Кишинёве, Молдавия
Дорин Речан и Майя Сандуво время церемонии инаугурации в Кишинёве, Молдавия (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Какие задачи ставит перед собой новое правительство

16 февраля парламент Молдавии одобрил состав нового правительства, которое возглавил Дорин Речан. За утверждение кабинета и премьера проголосовали 62 депутата из 101. Выступающая за развитие отношений с Россией парламентская оппозиция — коммунисты и социалисты — воздержалась.

Перед голосованием Речан, который прежде занимал пост советника президента по национальной безопасности, а с 2012 по 2015 год был министром внутренних дел, представил министров и правительственную программу.

«Мы хотим иметь страну с процветающими гражданами, с сильными и прозрачными институтами, с конкурентной бизнес-средой, для которой отношения с государством являются ускорителем, а не рядом препятствий», — привел накануне выдержки из правительственной программы телеканал Moldova 1. В ней также говорится о курсе на полноправное членство в Европейском союзе (заявку Кишинев направил в прошлом году), укреплении национальной безопасности и возрождении экономики.

Речан в парламенте анонсировал постепенную денонсацию части соглашений СНГ, которые, по его оценке, не функционируют, сам этот союз он назвал неэффективным. Он также повторил давний тезис Кишинева о необходимости вывода из Приднестровья размещенных там в 1992 году российских миротворцев: «В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована», — подчеркнул Речан.

Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов во время заседания блокировали трибуну парламента, поскольку их ограничили в праве на выступление. Во время голосования они скандировали «Позор!», а затем заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства.

Почему сменили премьера

Смена правительства началась 10 февраля, когда о своей отставке объявила премьер-министр Наталья Гаврилица, занимавшая этот пост с августа 2021 года. На ее премьерство пришелся очередной этап энергетического кризиса, связанного со спором о размере задолженности Молдавии перед Россией за газ (долг оценивается в $590,8 млн). Вместе с ней ушло в отставку все правительство. Президент республики Майя Санду поблагодарила Гаврилицу за «огромные жертвы и усилия» при управлении страной «в период стольких кризисов».

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После консультаций с парламентскими фракциями Санду внесла кандидатуру Речана на пост премьера. «Сейчас тяжелое время для всего мира. А наша задача не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономике и безопасности страны нужно второе дыхание», — сказала Санду.

Кандидатуру Речана поддержала президентская партия «Действие и солидарность» (PAS), которой принадлежит большинство мест в парламенте (63 из 101). Оппозиция выступила против — вторая по численности фракция «Блок коммунистов и социалистов», которой принадлежит 31 кресло, заявила, что не будет голосовать в рамках вотума о доверии новому правительству и потребует проведения досрочных выборов.

Заседание парламента 16 февраля сопровождалось акциями протеста. Протестующие требовали отставки Майи Санду и досрочных выборов.

Такие акции регулярно проходят в республике с лета 2022 года с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте) на фоне энергетического кризиса, из-за которого для потребителей значительно выросли тарифы на электроэнергию. Он продолжается с 2021 года, усугубившись на фоне боевых действий на Украине. С августа цена за природный газ для Молдавии выросла почти в два раза — до $1458,5 за 1 куб. м.

Ранее Санду обвиняла «Шор» в попытке подорвать конституционный строй Молдавии, правительство намеревалось партию запретить.

Санду пообещала, что новый кабинет займется «укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран» и сконцентрирует усилия «на восстановлении и развитии экономики, чтобы привлекать как можно больше качественных инвестиций, <…> открывать новые рабочие места, обеспечивать увеличение зарплат и уровня жизни», а также продолжать реформировать сферу юстиции, несмотря на сопротивление «со стороны группировок воров».

«Хотя по Конституции прерогативы президента меньше, чем у премьер-министра, фактически все решения — и кадровые, и политические, и экономические — принимает Майя Санду, — отметил в беседе с РБК старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. — В связи и с политической ситуацией, и с ухудшением в экономике было непонятно, как Молдавия переживет зиму. Сейчас наступила некоторая определенность, и было решено, чтобы за текущую ситуацию ответственность на себя взял кабинет Гаврилицы».

Стоит ли ждать изменений в действиях правительства

Состав правительства практически не изменился, в нем только четыре новых министра — инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа, юстиции — Вероника Михайлов-Морару, финансов — Вероника Сирецяну-Врагалева, энергетики — Виктор Павликов. Все они прежде были заместителями глав этих ведомств.

«Ничего нового от правительства граждане Молдовы не ждут. Прошла перестановка всего четырех членов кабинета, — сказал РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. — Если говорить, что предыдущее правительство не справилось, то получается, что наказали за это всего четырех министров, которые тем не менее уже нашли себя трудоустроенными на околоправительственных, связанных с президентом должностях». По оценке эксперта, сейчас в стране накапливается недовольство в связи с «катастрофическими провалами в социально-экономической политике и нарушением интересов государства в энергетической сфере».

Эксперт напоминает также, что осенью 2022 года, на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Украины, Молдавия в знак солидарности с Киевом отказалась от электричества, которое идет от Молдавской ГРЭС, находящейся в непризнанном Приднестровье. Станция входит в состав российской компании «Интер РАО» и обеспечивает до 70% потребностей республики в электроэнергии по самой низкой в регионе цене ($61 за МВт·ч). Кишинев стал закупать энергию в Румынии и на бирже по цене в несколько раз выше. «Это было непродуманное эмоциональное решение. Граждане Украины, оказавшись под ракетными обстрелами, сидели без электроэнергии. И жители Молдовы, где не было никаких ракетных обстрелов, тоже сидели без электроэнергии», — говорит Манастырлы.

В итоге в декабре Кишинев решил возобновить закупки электричества у Молдавской ГРЭС.

Почему молдавские власти говорят о национальной безопасности

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». По его словам, этот план он передал Санду. 13 февраля она заявила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии. Санду подчеркнула, что такие планы для Кишинева — «не новость», подобные попытки на территории республики «осуществлялись и ранее, осенью прошлого года».

«Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов», — пояснила президент, отметив, что органы безопасности принимают все необходимые меры (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

В Москве эти обвинения назвали «абсолютно необоснованными и бездоказательными». «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина: сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — заявила 14 февраля представитель российского МИДа Мария Захарова, призвав власти республики «проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны».

Сергей Манастырлы заявления Майи Санду о готовящихся диверсиях объясняет тем, что Кишинев хочет «заменить хлеб геополитикой». «Для этого публично идут рассуждения об угрозах со стороны России и о том, что Молдова — это чуть ли не осажденная крепость», — продолжает он, отмечая, что Молдавия на протяжении года продлевает режим чрезвычайного положения, объясняя это угрозами национальной безопасности. В режиме ЧП правительство может нормировать потребление энергоресурсов, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

Речан, представляя свою программу парламенту, дал понять, что режим ЧП новое правительство отменять не будет — его аннулируют лишь после того, как «исчезнут риски».

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Молдавия Майя Санду Россия Украина энергетический кризис
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