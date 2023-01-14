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Молдавия сообщила о падении обломков ракеты на севере страны

️МВД Молдавии: обломки ракеты упали на севере страны
Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга». Это не первый случай падения обломков ракеты на территорию Молдавии
Фото: MinisterulAfacerilorInterneRM / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: MinisterulAfacerilorInterneRM / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На территорию Молдавии упали обломки ракеты, сообщило республиканское МВД в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской)

«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», — сказано в сообщении.

Место падения фрагментов ракеты оцеплено, вызваны саперы, уточнили в МВД.

Ранее 14 января о ракетных ударах по территории Украины сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, ПВО и авиация участвовали в отражении атак.

Это не первый случай, когда обломки ракет падают на территории Молдавии. Так, в конце октября фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО, были обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. Другой случай произошел в начале декабря — тогда ракета упала у приграничного города Бричаны. После инцидента посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.

Помимо этого, обломки ракеты С-300 украинских сил ПВО в середине ноября упали в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда назвал инцидент случайностью, с чем согласились власти США. В Вашингтоне, однако, считают, что конечная ответственность лежит на Москве. 

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Минобороны России сразу опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Позже военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Молдавия сообщила о падении обломков ракеты на севере страны
Молдавия сообщила о падении обломков ракеты на севере страны

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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