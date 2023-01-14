Молдавия сообщила о падении обломков ракеты на севере страны
На территорию Молдавии упали обломки ракеты, сообщило республиканское МВД в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской)
«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», — сказано в сообщении.
Место падения фрагментов ракеты оцеплено, вызваны саперы, уточнили в МВД.
Ранее 14 января о ракетных ударах по территории Украины сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, ПВО и авиация участвовали в отражении атак.
Это не первый случай, когда обломки ракет падают на территории Молдавии. Так, в конце октября фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО, были обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. Другой случай произошел в начале декабря — тогда ракета упала у приграничного города Бричаны. После инцидента посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.
Помимо этого, обломки ракеты С-300 украинских сил ПВО в середине ноября упали в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда назвал инцидент случайностью, с чем согласились власти США. В Вашингтоне, однако, считают, что конечная ответственность лежит на Москве.
Минобороны России сразу опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Позже военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.