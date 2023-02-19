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Алиев предложил установить КПП на армяно-азербайджанской границе

Президент Азербайджана Алиев предложил установить КПП на границе с Арменией
Армения пока не комментировала предложение, а ЕС и США поддерживают инициативу, заявил Алиев. Пашинян со своей стороны призвал вывести Лачинский коридор из-под контроля Азербайджана
Фото: Petr David Josek / Reuters
Фото: Petr David Josek / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, которая прошла при участии с госсекретарем США Энтони Блинкеном, предложил установить на границе двух стран контрольно-пропускные пункты.

По мнению Алиева, такие пункты следовало бы открыть на обоих концах так называемого Зангезурского коридора (продвигаемого Баку транспортного маршрута, который бы проходил через Сюникскую область Армении и соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой), а также на границе между Лачинским районом и Арменией. «Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально.Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам», — сказал президент (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

Армения не озвучила свою позицию, а США и ЕС считают это предложение логичным, заявил Алиев. По его словам, без открытия КПП невозможна делимитация границ.

Пашинян в свою очередь заявил, что Лачинский коридор должен быть открыт и быть вне контроля Азербайджана. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эту ситуацию, предупредив о «необратимых гуманитарных последствиях» для армян, живущих в непризнанном Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор — горный маршрут, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр Карабаха Степанакерт. 12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке пути группой неизвестных, представившихся экоактивистами. Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении своих обязанностей. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его упреки необоснованными. В результате блокировки Лачинского коридора в Нагорный Карабах прекратил поступать газ из Армении, из-за повреждения кабеля там пропал интернет. Ситуация обсуждалась в Совете Безопасности, но в конце декабря страны-члены СБ не смогли принять совместное заявление.

Блинкен на встрече с Алиевым и Пашиняном также указал на необходимость свободного передвижения по Лачинскому коридору и предложил открыть другие транспортные маршруты, сообщает пресс-служба Госдепа. Госсекретарь отметил «значительный прогресс», которого Баку и Ереван достигли за последние месяцы на пути к мирному соглашению.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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