В Нагорном Карабахе заявили, что Азербайджан перекрыл подачу газа в республику

В Нагорном Карабахе обвинили Баку в перекрытии подачи газа в республику

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Азербайджан перекрыл подачу природного газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщило агентство Armenpress со ссылкой на единый информационный центр непризнанной республики.

«Прекращение поставок голубого топлива в таких погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом», — заявили в информационном центре.

Температура воздуха в Степанакерте сейчас держится на уровне плюс 8 градусов, ночью она может опуститься до +2.

В Министерстве финансов и экономики Нагорного Карабаха заверили, что в республике пока что хватает топлива и продовольствия.

Ранее армянский МИД обвинил Азербайджан в блокировании Лачинского коридора — единственной автомобильной дороги между Нагорным Карабахом и Арменией. Это сделала группа неизвестных людей, члены которой представились активистами-экологами и установили палатки возле города Шуша, заявили в ведомстве.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Коридор создан Россией, Арменией и Азербайджаном в соответствии с Трехсторонним заявлением.

МИД Армении обвинил Баку в грубом нарушении шестого пункта этого документа. В соответствии с ним, «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору».

Активисты в ответ заявили, что пришли добиваться прекращения эксплуатации природных ресурсов Нагорного Карабаха. Их использование активисты сочли незаконным. Они пригрозили блокировать коридор до тех пор, пока азербайджанских официальных лиц не допустят для «инспекции» на золотой рудник и потребовали, чтобы в район приехал командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков, передавал «Интерфакс-Азербайджан».

Совет безопасности Нагорного Карабаха обратился к командованию российских миротворцев. Пресс-служба главы республики Араика Арутюняна в своем заявлении назвала закрытие коридора недопустимым и заявила, что этот шаг «приведет к гуманитарной катастрофе в республике».

Российское Минобороны 13 декабря заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения по дороге, передает «РИА Новости».