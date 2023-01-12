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В Карабахе пропал интернет из-за повреждения кабеля в Лачинском коридоре

В Карабахе пропало интернет-соединение из-за повреждения кабеля в Лачинском коридоре
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Нагорном Карабахе пропало интернет-соединение из-за повреждения кабеля в заблокированном Лачинском коридоре. Об этом Armenpress сообщили в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Оператор интернет-связи сообщил, что кабель поврежден в той части дороги, где находятся перекрывшие дорогу азербайджанские экоактивисты.

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на оператора мобильной связи «Карабах Телеком», «есть сбои и в работе сотовой связи, но они не обусловлены повреждением кабеля». Там уточнили, что некоторые абоненты Нагорного Карабаха не могут дозвониться жителям Армении из-за большой нагрузки на сеть.

С 12 декабря 2022 года Лачинский коридор контролирует азербайджанская сторона — по сообщениям государственного информагентства «Азертадж», дорогу перекрыли экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют пропустить их к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли в непризнанной республике.

В Баку заявили, что путь перекрыли российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил миротворцев в невыполнении обязательств.

Согласно трехстороннему соглашению между Баку, Ереваном и Москвой от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное перемещение людей и грузов по Лачинской дороге — единственному пути из Нагорного Карабаха в Армению. Азербайджан отказывается согласовывать мандат миротворцев, поэтому единственное, что они могут делать, — это защищать себя в случае нападения.

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10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что Ереван обратится в Совет Безопасности ООН для ввода в район миротворцев организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о противоречиях в позиции Армении по Карабаху, поскольку «заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся».

Теги
Нагорный Карабах Армения Азербайджан Лачинский коридор
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