В Карабахе пропал интернет из-за повреждения кабеля в Лачинском коридоре
В Нагорном Карабахе пропало интернет-соединение из-за повреждения кабеля в заблокированном Лачинском коридоре. Об этом Armenpress сообщили в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Оператор интернет-связи сообщил, что кабель поврежден в той части дороги, где находятся перекрывшие дорогу азербайджанские экоактивисты.
Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на оператора мобильной связи «Карабах Телеком», «есть сбои и в работе сотовой связи, но они не обусловлены повреждением кабеля». Там уточнили, что некоторые абоненты Нагорного Карабаха не могут дозвониться жителям Армении из-за большой нагрузки на сеть.
С 12 декабря 2022 года Лачинский коридор контролирует азербайджанская сторона — по сообщениям государственного информагентства «Азертадж», дорогу перекрыли экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют пропустить их к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли в непризнанной республике.
В Баку заявили, что путь перекрыли российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил миротворцев в невыполнении обязательств.
Согласно трехстороннему соглашению между Баку, Ереваном и Москвой от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное перемещение людей и грузов по Лачинской дороге — единственному пути из Нагорного Карабаха в Армению. Азербайджан отказывается согласовывать мандат миротворцев, поэтому единственное, что они могут делать, — это защищать себя в случае нападения.
10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что Ереван обратится в Совет Безопасности ООН для ввода в район миротворцев организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о противоречиях в позиции Армении по Карабаху, поскольку «заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся».