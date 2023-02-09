Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России
Позиция французского президента Эмманюэля Макрона изменилась со времени, когда он говорил о недопустимости унижения России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.
Журналисты напомнили ему, что Киев тогда задели слова политика. «Думаю, он изменился, и изменился по-настоящему», — подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что именно Макрон «проложил путь для поставок танков» для украинской армии, французский президент также поддержал заявку на вступление в Евросоюз.
«Думаю, что это был реальный сигнал», — счел Зеленский (цитата по «Би-би-си»).
Заявление о недопустимости унижения России президент Франции сделал в июне 2022 года, указав, что, возможно, однажды получится уладить конфликт по дипломатическим каналам.
Зеленский тогда признался, что не совсем понимает, о каком унижении России может идти речь. «Это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место», — добавил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Позицию Макрона подвергали критике европейские политики, в частности, глава чешского МИДа Ян Липавский счел, что французский лидер не разобрался в сути проблемы, так как российскому президенту Владимиру Путину все равно, как его воспринимают другие страны.
Франция в январе этого года первой одобрила поставки Украине танков западного производства — колесные AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм). The Telegraph в том же месяце указал, что политика Макрона в последние месяцы «публично изменилась», поскольку прежде выступал за дипломатическое решение конфликта. О словах про «унижение России» в январе вспомнил и сам Макрон, пояснив, что «Франция поддерживает украинское сопротивление» при сохранении «способности к диалогу».
Кремль положительно оценивает усилия Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, в частности — за счет его контактов с Путиным. «На прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все наши — в том числе глубокие — разногласия», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в январе.