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Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России

Зеленский: президент Франции Макрон изменился с тех пор, как просил не унижать Россию
Макрон призывал не унижать Россию ради дипломатии, в Киеве тогда пожелали поставить ее «на место» и заявили, что не понимают просьбу. Париж с тех пор одобрил поставки танков и заявку в ЕС, Зеленский счел это «реальным сигналом»
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Позиция французского президента Эмманюэля Макрона изменилась со времени, когда он говорил о недопустимости унижения России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

Журналисты напомнили ему, что Киев тогда задели слова политика. «Думаю, он изменился, и изменился по-настоящему», — подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что именно Макрон «проложил путь для поставок танков» для украинской армии, французский президент также поддержал заявку на вступление в Евросоюз.

«Думаю, что это был реальный сигнал», — счел Зеленский (цитата по «Би-би-си»).

Заявление о недопустимости унижения России президент Франции сделал в июне 2022 года, указав, что, возможно, однажды получится уладить конфликт по дипломатическим каналам.

Зеленский тогда признался, что не совсем понимает, о каком унижении России может идти речь. «Это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место», — добавил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Позицию Макрона подвергали критике европейские политики, в частности, глава чешского МИДа Ян Липавский счел, что французский лидер не разобрался в сути проблемы, так как российскому президенту Владимиру Путину все равно, как его воспринимают другие страны.

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Франция в январе этого года первой одобрила поставки Украине танков западного производства — колесные AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм). The Telegraph в том же месяце указал, что политика Макрона в последние месяцы «публично изменилась», поскольку прежде выступал за дипломатическое решение конфликта. О словах про «унижение России» в январе вспомнил и сам Макрон, пояснив, что «Франция поддерживает украинское сопротивление» при сохранении «способности к диалогу».

Кремль положительно оценивает усилия Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, в частности — за счет его контактов с Путиным. «На прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все наши — в том числе глубокие — разногласия», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в январе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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