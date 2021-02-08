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Супругу Медведчука внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Оксана Марченко
Оксана Марченко (Фото: oksana.marchenko.official / Instagram)

Супругу депутата украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксану Марченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.

Создатели сайта считают ее причастной к «финансированию террористов», а также к «отрицанию российской агрессии, участию в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участию в попытках легализации оккупации» Крыма.

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Кроме того, на сайте указано, что Марченко ведет коммерческую деятельность в Крыму, участвует в контрабандных перемещениях грузов и товаров «на оккупированные территории Украины». В базе также говорится о критике ею провозглашения независимости украинской православной церкви от РПЦ.

Ранее, в начале февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат соратнику Медведчука по партии — Тарасу Козаку. Свое решение Зеленский аргументировал стремлением противодействовать России. В итоге каналы прекратили вещание, их трансляция продолжилась на YouTube. Сам Медведчук такое решение назвал незаконным, поскольку украинские законы запрещают вводить санкции против своих граждан.

8 февраля Марченко сообщила, что на одном из попавших под санкции каналов — ZIK — должен был состояться показ ее фильма «Паломница», где она сыграла главную роль, передавало издание «Обозреватель».

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