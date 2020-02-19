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Политика ,  
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Меркель отказалась вмешиваться в выбор своего нового преемника

Такое решение канцлер приняла после того, как считавшаяся ее преемницей на посту главы правительства Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о планах уйти с поста председателя Христианско-демократического союза
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / dpa / AP)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции, заявила, что она не будет вмешиваться в процесс выбора лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Это заявление глава немецкого правительства сделала после того, как действующий председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о решении уйти в отставку с занимаемого поста, передает Reuters.

«Я не буду вмешиваться в вопрос о том, кто будет руководить ХДС в будущем или будет кандидатом на пост канцлера», — сказала она.

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По словам Меркель, нажитый опыт говорит ей о том, что предшественники не должны вмешиваться в подобные процессы. При этом канцлер добавила, что это не означает, что она не будет разговаривать с будущими кандидатами.

Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах в октябре 2018 года, а также объявила, что после 2021 года, когда истекут ее полномочия главы правительства, она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

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На выборах главы ХДС в декабре того же года победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее во втором туре выборов проголосовали 517 делегатов, за главного оппонента — бывшего главу парламентской фракции консерваторов Фридриха Мерца — 482. Всего в голосовании приняли участие 999 делегатов.

Спустя полгода Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с рассуждениями Меркель, сообщил, что она засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера ХДС и претендент на пост канцлера справится со своими обязанностями. Причинами таких выводов стали потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером партии, и худший результат ХДС, продемонстрированный на национальных выборах.

В начале прошлой недели Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза о своем решении уйти с поста председателя партии. Ее представитель заявила, что Крамп-Карренбауэр намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ангела Меркель, канцлер
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