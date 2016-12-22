Меркель решила отказаться от поста председателя партии

Ангела Меркель не будет бороться за право остаться председателем Христианско-демократического союза, но полномочия канцлера слагать не планирует. По данным СМИ, сегодня Меркель выступит с заявлением

Ангела Меркель (Фото: David W. Cerny / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на внутрипартийных выборах, которые пройдут в декабре. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Reuters и газета Bild.

По словам собеседников изданий, о своем решении​ Меркель проинформировала руководство партии во время заседания правления партии. Такое решение она приняла по итогам региональных выборов в Гессене, где партия потеряла поддержку избирателей.

Отказ Меркель от претензий на пост председателя партии означает начало внутрипартийной гонки за право занять эту должность.

По данным Bild, о своей готовности участвовать в выборах заявил Фридрих Мерц — немецкий политик, бывший член Европарламента и экс-председатель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге. Газета отмечает, что о своем решении Меркель объявит официально в Берлине сегодня днем.

О том, что Мерц намерен побороться за лидерство, также со ссылкой на источники сообщает агентство DPA. По словам собеседников DPA, Меркель не намерена отказываться от должности канцлера Германии, несмотря на ее более ранние заявления о том, что лидерство в партии и должность канцлера неразрывно связаны.

Две партии правящей в Германии коалиции — Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — понесли крупные потери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, проходивших в воскресенье, 28 октября.

ХДС сумела набрать 27% голосов, а СДПГ — 19,8%. Для сравнения: на предыдущих выборах 2013 года они сумели набрать соответственно 38,3 и 30,7%.

Двумя неделями раннее баварский Христианско-социальный союз, который совместно с партией Меркель образует так называемый консервативный блок и тоже входит в правящую коалицию, показал худший результат с 1954 года. Партия заручилась поддержкой 37,2% избирателей, что на 10% меньше, чем в 2013 году, когда поддержку партии выразили 47,7% избирателей.