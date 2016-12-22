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Меркель отказалась бороться за пост канцлера на следующих выборах
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Меркель отказалась бороться за пост канцлера на следующих выборах
Политика, 15:39
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Меркель отказалась бороться за пост канцлера на следующих выборах
Ангела Меркель объявила, что после 2021 года, когда истекут ее полномочия главы правительства, она не будет претендовать на какие-либо политические посты
Ангела Меркель (Фото: JULIEN WARNAND / EPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет пытаться сохранить свой пост в пятый раз и не намерена бороться за пост председателя собственной партии на съезде, который пройдет в декабре 2018 года. С таким заявлением Меркель выступила перед журналистами, сообщает Reuters.

«Это мой последний срок в качестве канцлера Германии», — заявила Меркель. Канцлер пояснила, что считает нужным «перевернуть страницу» и не намерена после завершения срока бороться даже за кресло в бундестаге в качестве депутата. ​«Я вообще больше не буду занимать должностей в политике», — подчеркнула она.

Меркель также сообщила, что не намерена бороться за пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на партийных выборах, которые состоятся в Гамбурге в декабре 2018 года. Тем самым канцлер подтвердила публикации немецких СМИ, которые сообщили о решении Меркель не участвовать в выборах всего за несколько часов до ее пресс-конференции.

Меркель решила отказаться от поста председателя партии
Политика

По словам Меркель, соответствующее решение она приняла еще летом, а официально объявить об этом планировала только на следующей неделе.

Меркель также выразила надежду, что ее решение отказаться от борьбы за пятый срок заставит правительство сконцентрироваться на стоящих перед ним задачах и оценить перспективы коалиции с Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в среднесрочной перспективе. По ее словам, она не намерена поддерживать ни одного из кандидатов на пост председателя партии на грядущих выборах.

Первый раз Ангелу Меркель избрали канцлером в 2005 году. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана на четвертый срок.

СМИ узнали об отсутствии у Меркель планов занимать посты в ЕС
Политика

Партии правящей коалиции Германии — СДПГ и консервативный блок ХДС / ХСС — показали невысокие результаты на последних выборах в региональные парламенты. Так, баварский Христианско-социальный союз, ближайшие союзники партии Меркель, по итогам выборов в Баварии в середине октября​ потеряли порядка 10% избирателей. Для партии, которой удалось заручиться поддержкой 32,2% жителей региона, это стало худшим результатом с 1954 года.

Кроме того, на выборах в Гессене 28 октября ХДС сумела набрать 27% голосов, а СДПГ — 19,8%. Для сравнения: на предыдущих выборах 2013 года они сумели набрать соответственно 38,3 и 30,7%.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Германия , канцлер
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