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Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя ХДС и не будет баллотироваться от партии в канцлеры в 2021 году. Политик возглавила ХДС в 2018 году и считалась преемницей Ангелы Меркель на посту главы правительства
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии. Об этом сообщают Financial Times и немецкое издание Focus. Решение Крам-Карренбауэр оставляет открытым вопрос о том, кто от партии поборется за пост канцлера на следующих выборах, пишет FT.

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии». Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель.

Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года. До назначения на пост министра и избрания председателем партии (до нее этот пост занимала Меркель) Крамп-Карренбауэр занимала пост главы правительства земли Саар (с 2011 по 2018 год), на федеральном уровне она больших успехов не снискала. Рейтинг одобрения ее деятельности был невысок, говорили РБК эксперты.

В Германии избрали преемника Меркель на посту лидера партии
Политика

Отставка Крамп-Карренбауэр спровоцирована политическим скандалом в Тюрингии. 5 февраля в земельном парламенте (ландтаге) состоялись выборы премьер-министра, победу на которых одержал кандидат Свободной демократической партии Томас Кеммерих. В поддержку Кеммериха проголосовали не только однопартийцы и ХДС, но и праворадикальная партия «Альтернатива для Германии», которую другие ведущие партии игнорируют. Лидеры СДПГ обвинили партнеров по коалиции в нарушении табу на сотрудничество с крайне правыми. Крамп-Карренбауэр обвинила местное ХДС в нарушении требований партии и призвала провести новые выборы. Меркель 6 февраля указала, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС. В итоге сам Кеммерих 8 февраля подал в отставку.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Германия, Ангела Меркель, правительство, кризис
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