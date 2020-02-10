Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя ХДС и не будет баллотироваться от партии в канцлеры в 2021 году. Политик возглавила ХДС в 2018 году и считалась преемницей Ангелы Меркель на посту главы правительства

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии. Об этом сообщают Financial Times и немецкое издание Focus. Решение Крам-Карренбауэр оставляет открытым вопрос о том, кто от партии поборется за пост канцлера на следующих выборах, пишет FT.

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии». Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель.

Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года. До назначения на пост министра и избрания председателем партии (до нее этот пост занимала Меркель) Крамп-Карренбауэр занимала пост главы правительства земли Саар (с 2011 по 2018 год), на федеральном уровне она больших успехов не снискала. Рейтинг одобрения ее деятельности был невысок, говорили РБК эксперты.

Отставка Крамп-Карренбауэр спровоцирована политическим скандалом в Тюрингии. 5 февраля в земельном парламенте (ландтаге) состоялись выборы премьер-министра, победу на которых одержал кандидат Свободной демократической партии Томас Кеммерих. В поддержку Кеммериха проголосовали не только однопартийцы и ХДС, но и праворадикальная партия «Альтернатива для Германии», которую другие ведущие партии игнорируют. Лидеры СДПГ обвинили партнеров по коалиции в нарушении табу на сотрудничество с крайне правыми. Крамп-Карренбауэр обвинила местное ХДС в нарушении требований партии и призвала провести новые выборы. Меркель 6 февраля указала, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС. В итоге сам Кеммерих 8 февраля подал в отставку.