Меркель выразила надежду на «другую жизнь» после ухода из политики

Канцлер заявила, что в 2021 году закончит свою политическую работу, после которой начнется совсем другая жизнь, и ее она намерена прожить в здравии. В последнее время у Меркель на официальных встречах часто случались приступы

Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение не участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет «другая жизнь», которую она хотела бы прожить так же хорошо. Об этом канцлер заявила в ходе пресс-конференции с журналистами перед своим уходом в отпуск, сообщает Der Spiegel.

Говоря о своем здоровье, она сказала, что понимает весь интерес общественности к состоянию своего здоровья, однако считает, что это личный вопрос. Она заверила, что как канцлер должна быть в состоянии действовать. «Вы меня знаете, я могу делать эту работу», — заключила Меркель, добавив, что так же, как и общественность, заинтересована в своем здоровье.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — заключила канцлер.