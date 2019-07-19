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Меркель выразила надежду на «другую жизнь» после ухода из политики
Канцлер заявила, что в 2021 году закончит свою политическую работу, после которой начнется совсем другая жизнь, и ее она намерена прожить в здравии. В последнее время у Меркель на официальных встречах часто случались приступы
Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение не участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет «другая жизнь», которую она хотела бы прожить так же хорошо. Об этом канцлер заявила в ходе пресс-конференции с журналистами перед своим уходом в отпуск, сообщает Der Spiegel.

Политика
«Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?» — западные СМИ о дрожи Меркель

Говоря о своем здоровье, она сказала, что понимает весь интерес общественности к состоянию своего здоровья, однако считает, что это личный вопрос. Она заверила, что как канцлер должна быть в состоянии действовать. «Вы меня знаете, я могу делать эту работу», — заключила Меркель, добавив, что так же, как и общественность, заинтересована в своем здоровье.

Общество
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — заключила канцлер.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, как у нее дела, Меркель ответила: «Хорошо».

Политика
Глава канцелярии оценил состояние Меркель для сохранения поста до выборов

Двумя днями ранее, 17 июля, Меркель отметила свое 65-летие. Она занимает пост главы правительства Германии уже 14 лет подряд. В последнее время во время официальных мероприятий канцлер плохо себя чувствует: с ней происходят приступы, ее несколько раз трясло во время официальных встреч. Такое происходило на встречах с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Несколько раз она выслушивала гимны сидя, хотя обычно, согласно протоколам, такие мероприятия проходят стоя. Сама она связывала это с обезвоживанием и заверяла, что переживать об этом не стоит.

Преемником Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза является Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее избрали члены партии в декабре прошлого года. До этого она была генсеком партии. Председатель ХДС — это важная в Германии должность. Занимающие этот пост люди обычно становятся кандидатами на пост канцлера от партии на следующих выборах в бундестаг.

Автор: Анна Трунина
Теги: Ангела Меркель, Германия, канцлер
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