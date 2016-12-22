В Германии избрали преемника Меркель на посту лидера партии

Новым председателем немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) после отставки Ангелы Меркель стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют ставленником канцлера

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель (слева направо) (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Новый лидер партии

На съезде ХДС, который открылся в пятницу, 7 декабря, и продлится до субботы, делегаты партии избрали преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту лидера. Новым председателем ХДС стала генеральный секретарь ХДС​ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее во втором туре выборов проголосовали 517 делегатов, за главного оппонента — бывшего главу парламентской фракции консерваторов Фридриха Мерца — 482. Всего в голосовании приняли участие 999 делегатов. Свой уход с поста председателя ХДС Ангела Меркель анонсировала в конце октября. Всего на посту лидера партии она провела 18 лет. Выступая с речью по случаю своей отставки в пятницу, канцлер призвала соратников сохранять верность христианско-демократическим ценностям. Как подчеркнула Меркель, партия может одерживать победы даже в непростые времена, если «мы будем действовать собранно и целеустремленно».

Меркель также рекомендовала однопартийцам не стремиться вернуть прошлые времена, а смотреть в будущее и преодолевать новые вызовы. «Будь то попытки разрушить многосторонние институты и связи между государствами, угроза торговых войн <...>, гибридные войны или опасения в связи с будущим ЕС — мы, христианские демократы, должны продемонстрировать решимость перед лицом этих проблем», — заявила она. Участники съезда ответили на речь Меркель 10-минутной овацией.

Председатель ХДС — очень важная должность, обладатель которой де-факто становится кандидатом на пост канцлера от этой партии на следующих выборах в бундестаг, заметил в разговоре с РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. «Крамп-Карренбауэр и Меркель могут найти общий язык <...> Если бы победу одержал Мерц, он наверняка попытался бы подорвать канцлерство Меркель, и следующие выборы в бундестаг могли бы пройти уже в ближайший год», — считает эксперт.

Два претендента

С 1971 года выборы председателя партии проходили на безальтернативной основе, при этом в выборах ни разу не участвовали более двух кандидатов. В выборах в пятницу участвовали трое, но министр здравоохранения Йенс Шпанн проиграл в первом туре. «Это были по-настоящему конкурентные выборы за очень долгое время, исход которых было очень сложно предсказать», — рассказал Рар.

Двумя основными фаворитами выступали Крамп-Карренбауэр и Мерц. Немецкие аналитики характеризовали Крамп-Карренбауэр, которую СМИ порой называют мини-Меркель, как кандидата, чьи взгляды во многом перекликаются с политикой нынешнего канцлера. И хотя Меркель не стала публично поддерживать ни одного из кандидатов, ее назначение Крамп-Карренбауэр на пост генсека партии в феврале этого года было интерпретировано как попытка возвести ее в статус преемника. «Как и Меркель, Крамп-Карренбауэр является представителем крыла партии, которое поддерживает нынешний курс ХДС на более либеральную и центристскую политику и на открытость к сотрудничеству с другими силами», — констатировал Рар. ​Среди видных политиков ХДС кандидатуру Крамп-Карренбауэр поддержал, в частности, министр финансов Германии Петер Альтмайер.

Фридрих Мерц (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Мерц, напротив, недоволен рядом аспектов нынешнего курса ХДС и даже получил прозвище Анти-Меркель. С 2000 года по 2002-й он возглавлял фракцию ХДС в парламенте, однако покинул эту должность после конфликта с Меркель. После 2009 года он ушел в бизнес и работал в немецком подразделении инвестиционной компании BlackRock. Мерц обеспокоен тем, что все больше избирателей, которые ранее голосовали за ХДС, теперь поддерживают ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD), и считает необходимым переломить этот тренд. ХДС должен поддерживать традиционные ценности в условиях роста миграционных потоков, а также найти подход к рядовым гражданам, убежден Мерц. В пользу его кандидатуры, в частности, высказывался председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

В конце октября Меркель заявила, что не будет пытаться сохранить за собой пост главы правительства на следующих выборах. Срок ее нынешних полномочий канцлера истекает в 2021 году. По мнению Рара, канцлеру вряд ли удастся доработать свой срок до конца даже с учетом победы Крамп-Карренбауэр и новые выборы пройдут до 2021 года. В этом контексте актуальным станет вопрос о формировании нового правительства, учитывая, что нынешние союзники правоцентристского блока ХДС/ХСС — СДПГ теряют популярность и вряд ли будут способны вступить в новое правительство с нынешним партнером.

Нестабильное правительство Уход Меркель с поста председателя ХДС прошел на фоне накапливающихся проблем. По итогам голосования в 2017 году возглавляемый Меркель блок, состоящий из ХДС и «Христианско-социального союза» (ХСС), получил 32,6% голосов избирателей — на 8,6% меньше, чем на прошлых выборах. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая правила в коалиции с Меркель с 2013 года, набрала на 5,2% голосов меньше, чем по итогам прошлого голосования. Еще сильнее позиции партии Меркель пошатнулись после неудачных выступлений ее блока и партнеров на региональном уровне. В октябре союзники канцлера — баварский ХСС — по итогам выборов в Баварии лишились поддержки около 10% избирателей. Для партии, которой удалось заручиться поддержкой 37,2% жителей региона, это стало худшим результатом с 1954 года.

Приоритеты нового лидера

В ходе съезда Крамп-Карренбауэр подчеркнула независимость своей политической позиции. «Я много читала о том, кто я такая: «мини», копия или просто то же самое. Дорогие делегаты, я стою перед вами такая, какая есть и какой меня сделала жизнь, и я горжусь этим», — сказала 56-летняя Крамп-Карренбауэр, выступая на съезде (цитата по Reuters).

Во время выборной кампании она более осторожно высказывалась о будущем Европы, чем Мерц, отмечает Bloomberg. Ее соперник говорил, что Германия должна делать больше для Европейского союза, так как выигрывает от общей валюты. Обошедшая его Крамп-Карренбауэр в ноябре заявила, что при всем желании вести Европу вперед в связке с Францией, любые предложения должны удовлетворять интересам Германии.

Что касается политики в отношении России, на прошлой неделе Крамп-Карренбауэр предлагала после инцидента в Азовском море обсудить возможность закрыть немецкие порты для части российских судов. «Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», — заявила Крамп-Карренбауэр Reuters.

Россия не является приоритетным направлением в политике нового партийного лидера, а все кандидаты на пост председателя ХДС давали понять, что в диалоге с Владимиром Путиным нужно разговаривать более жестко, обращает внимание эксперт. Впрочем, оговорился аналитик, отчасти такая риторика объясняется предвыборным пафосом, и если Крамп-Карренбауэр станет канцлером, то займет более сдержанную позицию.

Власти Германии также испытывают необходимость поддерживать единство с такими партнерами, как Великобритания, страны Прибалтики и США, настаивающие на ужесточении подхода к Москве, напомнил Рар. «В лучшем слу​чае в отношениях с Россией будет продолжаться нынешний курс, в худшем — следует ждать охлаждения отношений», — резюмировал эксперт.