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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
Причинами, по словам источников агентства, стали низкий рейтинг одобрения Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее стремление поскорее сместить Ангелу Меркель с поста канцлера
Ангела Меркель (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с рассуждениями канцлера.

Причинами таких выводов, по данным собеседников, стали потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, и худший результат партии, продемонстрированный на национальных выборах в минувшее воскресенье.

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Меркель исключила работу в руководстве ЕС после ухода с поста канцлера

Собеседники Bloomberg отмечают, что ХДС недовольна тем, что Крамп-Карренбауэр давит на Меркель, чтобы та ушла в отставку после выборов в Европарламент в июне. Полномочия Меркель на посту канцлера истекают в 2021 году, и она, как никогда, намерена продержаться до конца этого срока, знают источники агентства. Сама Крамп-Карренбауэр заверила, что не ставит своей целью досрочную отставку Меркель.

Что произойдет после того, как истекут полномочия Меркель на посту канцлера, остается неясным, отмечают собеседники Bloomberg.

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Преемница Меркель исключила возможность ее досрочной смены как канцлера

Рейтинг одобрения Крамп-Карренбауэр, согласно данным опросов, проведенных телеканалом ARD, снизился на 3 п.п., до 36%. Это самый низкий показатель с тех пор, как она стала лидером партии, и почти на 20 пунктов ниже, чем у Меркель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым лидером ХДС в декабре 2018 года, после того Меркель отказалась бороться за пост руководителя партии. Тогда же канцлер сообщила, что не будет пытаться сохранить за собой пост главы правительства на следующих выборах в 2021 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Ангела Меркель, Германия
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