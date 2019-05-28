Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей

Причинами, по словам источников агентства, стали низкий рейтинг одобрения Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее стремление поскорее сместить Ангелу Меркель с поста канцлера

Ангела Меркель (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с рассуждениями канцлера.

Причинами таких выводов, по данным собеседников, стали потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, и худший результат партии, продемонстрированный на национальных выборах в минувшее воскресенье.

Собеседники Bloomberg отмечают, что ХДС недовольна тем, что Крамп-Карренбауэр давит на Меркель, чтобы та ушла в отставку после выборов в Европарламент в июне. Полномочия Меркель на посту канцлера истекают в 2021 году, и она, как никогда, намерена продержаться до конца этого срока, знают источники агентства. Сама Крамп-Карренбауэр заверила, что не ставит своей целью досрочную отставку Меркель.

Что произойдет после того, как истекут полномочия Меркель на посту канцлера, остается неясным, отмечают собеседники Bloomberg.