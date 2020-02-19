Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Бизнес-омбудсмен пожаловался в Минобороны на невыплату военно-строительными управлениями долгов подрядчикам. Борис Титов предлагает решить вопрос по примеру урегулирования задолженности ОПК

Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Долги на 34 млрд руб.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову из-за «множества неурегулированных невыплат» подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Письмо направлено 2 февраля, его копия есть у РБК. В аппарате бизнес-омбудсмена подтвердили отправку документа в Минобороны, в ведении которого находился Спецстрой, занимавшийся военными стройками.

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших «дочек» Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании «Пери» («дочка» немецкой PERI Group), «Воздухотехника» и «ЭЗОИС-Юг». Арбитражные суды в 2018–2019 годах постановили взыскать с различных военно-строительных управлений в пользу «Воздухотехники» более 28 млн руб., в пользу компании «ЭЗОИС-Юг» — более 97 млн руб., общая сумма претензий «Пери» — 300 млн руб. Однако деньги компаниям так и не поступили, сообщили РБК в аппарате бизнес-омбудсмена.

Пути погашения задолженности предприятиями не озвучиваются, подчеркивает в письме Титов. «Принимаемые меры со стороны Главной военной прокуратуры не приводят к погашению задолженности в полном объеме», — пишет он.

В разговоре с РБК Титов отметил, что Министерство обороны на словах старается содействовать разрешению ситуации. «Министерство ведет работу по оптимизации денежных средств этих предприятий. Даже даются поручения о погашении задолженности. Все в рамках законодательства, но предпринимателям от этого не легче — средства практически не поступают», — сказал он.