Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой начать проверку использования бюджетных денег, которые по госконтрактам получили предприятия, которые были подчинены ликвидированному Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой). Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Предприниматели уже несколько лет жалуются на отсутствие оплаты по исполненным госконтрактам со стороны нескольких главных военно-строительных управлений (ГВСУ), говорится в сообщении. При этом после упразднения Спецстроя, согласно указу президента Владимира Путина, подконтрольные ему предприятия передали в ведение Минобороны, ведомство также должно было взять на себя судебные обязательства Спецстроя.

Однако задолженность не исчезла и исчисляется миллиардами рублей, говорится в сообщении. Крупнейший должник — ГВСУ №14 — не выплатил контрагентам 7,8 млрд руб. (на эту сумму выдано 1698 исполнительных листов). За ГВСУ №12 числится задолженность на 3,33 млрд. руб., ГВСУ №7 — 1,72 млрд руб., ГВСУ №8 — 650 млн руб.

В мае 2018 года имущество главного военно-строительного управления №14 арестовали, а затем выставили на торги. Однако это все равно не помогло полностью погасить задолженности, говорится в сообщении. Так, одному из подрядчиков предприятия — компании «Северные газовые магистрали», которая занималась капитальным ремонтом объектов, выплатили лишь 500 тыс. руб. из положенных по контракту 33,5 млн руб.