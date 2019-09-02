Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,12 64,00 EUR Нал. 74,20 71,60 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 785,73 +11,43 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Папа римский назвал имена 13 новых кардиналов Общество, 08:29 FT узнала о получении фирмой Тимченко прав на экспорт фосфатов из Сирии Бизнес, 08:11 МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Политика, 08:00 Новак Джокович не доиграл матч 1/4 финала с Вавринкой на US Open Спорт, 07:59 Инструкция: как защитить электронную подпись от мошенников Pro, 07:50 Составлен рейтинг регионов по доступности электричества Общество, 07:48 ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру Бизнес, 07:01 Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя Политика, 07:00 Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России Экономика, 07:00 Губернатор Джорджии объявил эвакуацию из-за приближения урагана «Дориан» Общество, 06:53 Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Общество, 06:32 В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США Общество, 06:14 В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене Общество, 05:57 Болтон посоветовал американцам не посещать пляжи из-за урагана «Дориан» Общество, 05:35
Политика ,  
0 
Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя
Проконтролировать выплаты по долгам расформированного еще в 2016 году ведомства надзорное ведомство предложило Главной военной прокуратуре
Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генпрокуратура провела проверку после обращения уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который просил главу ведомства Юрия Чайку разобраться в проблеме выплат по долгам расформированного Спецстроя. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства Титову, с текстом которого ознакомился РБК.

Общество
Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя

Речь идет об обращении Титова к Чайке, в котором он просит решить проблему выплат по долгам Спецстроя и проверить использование выделенных из бюджета средств, которые по госконтрактам получили находившиеся в подчинении у Спецстроя (до его ликвидации) предприятия.

Предприниматели на протяжении нескольких лет жалуются на отсутствие оплаты по исполненным госконтрактам со стороны ряда главных военно-строительных управлений (после ликвидации Спецстроя его предприятия перешли в ведение Минобороны).

Крупнейший должник, указывал Титов, — ГВСУ № 14, которое не выплатило контрагентам 7,8 млрд руб. В мае прошлого года его имущество арестовали, а потом выставили на торги, но это не помогло погасить задолженности. Например, компания «Северные газовые магистрали», занимавшаяся капитальным ремонтом (подрядчик ГВСУ № 14), получила только 500 тыс. руб. из указанных в контракте 33,5 млн руб.

Генпрокуратура признала, что такая проблема действительно есть, и предложила Главной военной прокуратуре проконтролировать погашение федеральными госпредприятиями Минобороны задолженности по договорам.

Там отметили, что руководителя ГВСУ № 14 уже предупредили об уголовной ответственности в случае непогашения долга по ст. 177 и 315 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Также ведомство рассказало, как пытается взыскивать задолженность с других предприятий.

Президент Владимир Путин в 2016 году своим указом расформировал Спецстрой. Причины тогда не указывались, однако аналитики связывали это с коррупционными скандалами в ведомстве. В марте этого года суд приговорил бывшего замруководителя ведомства Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и к штрафу в 10 млн руб. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества и взяточничества при строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Борис Титов, Генпрокуратура, Спецстрой
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
Минобороны лишило Спецстрой управленческих функций
Политика
Путин упразднил Спецстрой​
Политика
Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter