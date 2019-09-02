Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя

Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя

Проконтролировать выплаты по долгам расформированного еще в 2016 году ведомства надзорное ведомство предложило Главной военной прокуратуре

Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генпрокуратура провела проверку после обращения уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который просил главу ведомства Юрия Чайку разобраться в проблеме выплат по долгам расформированного Спецстроя. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства Титову, с текстом которого ознакомился РБК.

Речь идет об обращении Титова к Чайке, в котором он просит решить проблему выплат по долгам Спецстроя и проверить использование выделенных из бюджета средств, которые по госконтрактам получили находившиеся в подчинении у Спецстроя (до его ликвидации) предприятия.

Предприниматели на протяжении нескольких лет жалуются на отсутствие оплаты по исполненным госконтрактам со стороны ряда главных военно-строительных управлений (после ликвидации Спецстроя его предприятия перешли в ведение Минобороны).

Крупнейший должник, указывал Титов, — ГВСУ № 14, которое не выплатило контрагентам 7,8 млрд руб. В мае прошлого года его имущество арестовали, а потом выставили на торги, но это не помогло погасить задолженности. Например, компания «Северные газовые магистрали», занимавшаяся капитальным ремонтом (подрядчик ГВСУ № 14), получила только 500 тыс. руб. из указанных в контракте 33,5 млн руб.