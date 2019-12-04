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Финансы ,  
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Борисов назвал вариант реструктуризации долгов оборонки на ₽300 млрд
Власти обсуждают реструктуризацию долгов оборонной отрасли на 15 лет с применением пятилетних каникул с пониженной ставкой, сообщил РБК вице-премьер Юрий Борисов. Речь идет о долгах на 300–350 млрд руб., остальное надо списывать
Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонную промышленность, рассказал, что больше половины проблемных долгов оборонных предприятий на 400–450 млрд руб. надо списывать, а остальные — реструктурировать. Об этом он заявил корреспонденту РБК на полях встречи президентов России и Сербии в резиденции Бочаров Ручей.

«У нас объем «токсичных» долгов, по подсчету Минпромторга, — около 750 млрд руб. Из них больше половины этой суммы падает на убыточные предприятия. Их надо списывать», — сказал Борисов, уточнив, что речь идет о сумме «где-то около 400–450 млрд руб.». «Остальные нужно реструктурировать, что, собственно, сейчас и обсуждается. На 15 лет с каникулами на пять лет под 2%», — отметил куратор ОПК.

Условия реструктуризации долгов и их объем, подлежащий реструктуризации, ранее раскрыты не были. В июле Борисов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил, что объем кредитов предприятий ОПК составляет более 2 трлн руб. Из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь», отмечал вице-премьер. Тогда обсуждался вариант списания всех проблемных долгов. «Если мы спишем треть — 600–700 млрд руб., то это 70 млрд руб. только экономии на обслуживании кредитов, то есть это свыше $1 млрд вы можете инвестировать, в том числе в процесс диверсификации», — объяснил чиновник.

Банки выступали резко против списания. «Конечно, списания быть не может, это беспрецедентно и в мировой практике, на что мы обратили внимание», — заявил глава Сбербанка Герман Греф. Среди альтернативных вариантов он назвал «капитализацию предприятий за счет федеральных ценных бумаг [ОФЗ]». Глава ВТБ Андрей Костин в октябре признался, что ситуация с долгами еще не очень понятна. «Я думаю, что комбинированный вариант будет избран, но, наверно, банки какую-то часть этого тоже понесут. В какой форме — это вопрос другой уже», — отметил банкир.

Оборонные кредиты сейчас передаются на баланс Промсвязьбанка (ПСБ), который вскоре официально станет опорным банком для оборонного комплекса. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о наделении его таким статусом и закреплении за ПСБ обслуживания не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что списание возможно при передаче кредитов в Промсвязьбанк.

Сбербанк и ВТБ отказались от комментариев. РБК направил запросы в Газпромбанк, Промсвязьбанк, Минфин и ЦБ.

Авторы: Инна Сидоркова, Павел Казарновский
При участии: Юлия Кошкина
Теги: Юрий Борисов, ВПК
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Почему российскому ОПК потребовалось списание ₽700 млрд кредитов
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