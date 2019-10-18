Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

Создание Военно-строительной компании позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора, пояснил РБК замминистра Тимур Иванов. Указ о создании компании Путин подписал 18 октября

Тимур Иванов (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

По объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности создаваемая по указу президента Владимира Путина Военно-строительная компания (ВСК) не будет иметь аналогов в России, заявил РБК замминистра обороны Тимур Иванов, который курирует в военном ведомстве строительное направление.

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.

Замминистра отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры.

«На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — сказал Иванов.

По его словам, создание Военно-строительной компании готовилось давно и широко обсуждалось, а завершить ее создание планируется в течение трех месяцев. «О будущем руководителе компании говорить пока рано, мы ищем лучшего кандидата на эту должность», — подытожил Иванов.