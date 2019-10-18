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Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
Создание Военно-строительной компании позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора, пояснил РБК замминистра Тимур Иванов. Указ о создании компании Путин подписал 18 октября
Тимур Иванов (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

По объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности создаваемая по указу президента Владимира Путина Военно-строительная компания (ВСК) не будет иметь аналогов в России, заявил РБК замминистра обороны Тимур Иванов, который курирует в военном ведомстве строительное направление.

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.

Замминистра отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры.

«На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — сказал Иванов.

По его словам, создание Военно-строительной компании готовилось давно и широко обсуждалось, а завершить ее создание планируется в течение трех месяцев. «О будущем руководителе компании говорить пока рано, мы ищем лучшего кандидата на эту должность», — подытожил Иванов.

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

До сентября 2017 года вопросами строительства в интересах вооруженных сил занимался «Спецстрой», однако позднее учреждение ликвидировали на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков, и Минобороны реорганизовало свой строительный комплекс. В марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России поддержал предложение о создании Военно-строительной публично-правовой компании, которое должно стать финалом преобразований военно-строительного комплекса.

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя», –– подчеркнул тогда Шойгу.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгений Калюков
Теги: Минобороны
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