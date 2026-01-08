Трамп подписал меморандум о выходе США из более чем 60 организаций
Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, сообщила пресс-служба Белого дома в соцсети X.
31 из этих организаций — структуры ООН, общий перечень в публикации не указан. В сообщении говорится, что они «больше не служат американским интересам».
Белый дом сообщил, что администрация президента приняла такое решение после проверки всех международных организаций, конвенций и договоров, в которых страна состоит или финансирует. Многие из структур, ставших объектом пристального внимания, продвигают «радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы», противоречащие суверенитету и экономической мощи США, передает NewsMax.
Материал дополняется
