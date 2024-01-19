Пакистан и Иран после взаимных ударов договорились о примирении

На этой неделе Пакистан и Иран обменялись авиаударами, назвав их целью объекты боевиков. Обе стороны сообщали о погибших, Исламабад отозвал своего посла. Главы МИД поговорили по телефону и договорились о деэскалации

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Пакистан призвал Иран к сотрудничеству «на основе духа взаимного доверия», уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга. Об этом сообщает пакистанский МИД по итогам телефонного разговора министров двух стран Джалила Аббаса Джилани и Хосейна Амира Абдоллахияна.

В ходе беседы министры договорились о деэскалации и согласились с необходимостью укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом и в «других аспектах, представляющих взаимный интерес». Они также обсудили возвращение ранее отозванных послов.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес авиаудар по территории Пакистана; целью Иран назвал объекты движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которое поддерживает сепаратистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Исламабад осудил действия Тегерана и сообщил, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна также отозвала своего посла из Ирана.

Два дня спустя Пакистан заявил об ударах «по укрытиям террористов» в иранской провинции и убийстве «нескольких боевиков», а также привел армию в боеготовность. Несмотря на атаку, Исламабад заявил об уважении иранского суверенитета. В Иране сообщили о гибели трех женщин и четверых детей, Тегеран вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.

Организация Объединенных Наций и США призвали стороны к сдержанности, а Китай предложил выступить посредником в урегулировании. МИД России выразил надежду, что Тегеран и Исламабад найдут способ «в духе традиционного добрососедства» уладить разногласия, и подчеркнул готовность Москвы к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.