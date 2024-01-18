МИД Ирана вызвал поверенного в делах Пакистана после ракетных ударов

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Временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране вызвали в иранский МИД после ракетного удара по территории Исламской Республики, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Пакистанский дипломат был вызван в министерство в отсутствие посла для дачи объяснений по поводу нескольких взрывов в районах недалеко от города Сераван в провинции Систан и Белуджистан, произошедших ранее сегодня», — говорится в сообщении.

18 января Пакистан нанес ракетный удар по пунктам дислокации военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана», которую Исламабад причисляет к террористическим. В МИДе страны заявили, что атака была мотивирована лишь соображениями национальной безопасности и что Пакистан уважает территориальную целостность Ирана.

В результате инцидента погибли семь человек — три женщины и четыре ребенка. Они не были гражданами Ирана, уточнили власти страны.

За два дня до этой атаки, 16 января, иранский Корпус стражей исламской революции ударил по штабам группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана. Атака была совершена с помощью ракет и беспилотников. «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — белуджийские сепаратисты, которые выступают за независимость провинции Систан и Белуджистан и ведут вооруженную борьбу против иранского руководства.

После иранской атаки Пакистан отозвал из Тегерана своего посла, а также попросил иранского посла пока не возвращаться в страну.

На фоне обострения отношений с Ираном премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар завершил раньше срока свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. За некоторое время до удара Ирана по пакистанской территории он встретился с министром иностранных дел страны Амиром Абдоллахияном.