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Политика ,  
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Иран сообщил о гибели семи человек после ударов Пакистана

Семь человек погибли в Иране после ударов Пакистана

Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, в результате которого погибли семь человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.

«Сегодня около 04:30 утра (04:00 по мск — РБК) раздались несколько взрывов. Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана. В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, которые не были гражданами Ирана», — заявил Мархамати.

Он также добавил, что еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван в провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Политика
Фото:Akhtar Soomro / Reuters

18 января Пакистан нанес несколько ударов «по укрытиям террористов» в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Пакистанские ВВС атаковали позиции военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана», которую Исламабад считает террористической. МИД Пакистана назвал целью атаки защиту национальных интересов страны.

Двумя днями ранее, 16 января, Корпус стражей исламской революции атаковал с помощью ракет штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана. В результате удара погибли два ребенка, еще три человека были ранены. Пакистанский МИД назвал действия Тегерана нарушением суверенитета, выразил ему протест, а также отозвал из Ирана посла.

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