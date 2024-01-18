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Пакистан привел армию в повышенную боеготовность из-за Ирана

Reuters: армия Пакистана приведена в повышенную боеготовность из-за Ирана
Иран 16 января нанес удары по территории Пакистана, 18 января Исламабад произвел ответную атаку. В обоих случаях атаки пришлись по районам, где живут белуджи, добивающиеся независимости разделенного между странами Белуджистана
Фото: Rana Sajid Hussain / Global Look Press
Фото: Rana Sajid Hussain / Global Look Press

Армия Пакистана находится в состоянии «чрезвычайно» повышенной боевой готовности из-за обострения отношений с Ираном, сообщил Reuters высокопоставленный представитель службы безопасности страны. По его словам, военные будут решительно реагировать на любые действия с иранской стороны.

Местный телеканал Samaa сообщает со ссылкой на источники, что в Пакистане усилили контроль за всеми рейсами, прибывающими из Ирана и с западной стороны. Пока страна не решилась на закрытие воздушного пространства для иранских самолетов.

Иран и Пакистан 16 и 18 января соответственно обменялись ракетными ударами по объектам, связанными с боевиками-сепаратистами народа белуджи. Белуджи проживают на территории трех стран: в Пакистане — в провинции Белуджистан, в Иране — в провинции Систан и Белуджистан, и на юго-западе Афганистана. Сепаратисты добиваются независимости Белуджистана.

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Иран сообщал об ударах по объектам террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости», одно из движений, выступающих за суверенный Белуджистан) в Пакистане. Исламабад осудил действия Тегерана и сообщил, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна также отозвала своего посла из Ирана.

Пакистан привел армию в повышенную боеготовность из-за Ирана
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Пакистан нанес ответные удары «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В результате погибли семь человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности Алирезу Мархамати. Несмотря на атаку, Исламабад заявил об уважении иранского суверенитета. Тегеран после удара вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.

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