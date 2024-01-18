Насколько обмен ударами между Ираном и Пакистаном приблизил их к войне Исламабад нанес ракетный удар по иранской провинции Систан и Белуджистан

Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами, целями которых назвали сепаратистские группировки на чужой территории. Какие последствия может иметь такое развитие событий — разбирался РБК

Фото: Global Look Press

Что известно про обмен ракетными ударами между Пакистаном и Ираном

Утром 18 января Пакистан нанес серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Какая именно группировка стала целью этой атаки, в Исламабаде не уточнили. Операция получила кодовое название Marg Bar Sarmachar, что переводится как «Смерть сармачарам». Сармачары — это белуджские боевики-сепаратисты.

Ракеты атаковали цели вблизи приграничного иранского города Сераван. В результате ударов погибли девять человек, включая трех женщин и четверых детей, которые не являлись гражданами Исламской Республики. Иранское Министерство иностранных дел вызвало пакистанского временного поверенного в делах, передает агентство IRNA.

В МИД Пакистана подчеркнули, что неоднократно выражали свою озабоченность из-за того, что «террористы пакистанского происхождения» пользуются убежищем на «неуправляемых пространствах внутри Ирана», и даже делились с Тегераном многочисленными досье с доказательствами присутствия на его территории экстремистов, но тот бездействовал. «Утренние действия были предприняты после получения достоверных разведданных о готовящейся крупномасштабной террористической деятельности этих так называемых сармачаров», — говорится в заявлении пакистанского дипломатического ведомства. Сообщается, что пакистанским военным удалось ликвидировать несколько боевиков, но точное их число не приводится.

Исламабад нанес этот удар примерно через сутки после того, как иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штабы сепаратистского белуджского движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. В Исламабаде назвали иранские действия неспровоцированными и несогласованными, несмотря на то что между двумя странами действуют специальные каналы коммуникации для обсуждения борьбы с терроризмом. По данным пакистанских властей, в результате ударов погибли двое детей, еще трое были ранены.

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15 января Иран нанес удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) в Сирии. В тот же день иранские военные произвели ракетный обстрел объектов в Эрбиле, столице автономного Иракского Курдистана. Целью была названа «одна из главных штаб-квартир израильской разведки «Моссад». По заявлению иракских властей, в результате погиб местный предприниматель, его 11-месячная дочь, няня и гостивший у него бизнес-партнер.

17 января Исламабад объявил, что отзывает посла из Ирана в ответ на ракетные удары по своей территории. В тот же день и.о. министра иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани созвонился со своим иранским коллегой и предупредил, что его страна «оставляет за собой право ответить на этот провокационный поступок».

При этом в заявлении пакистанского МИДа, распространенном после утренних ударов по Ирану, прямо не указывается, что они стали ответом на аналогичные действия Тегерана, а, напротив, отмечается уважение к территориальной целостности и суверенитету соседа. «Иран — братская страна, и народ Пакистана испытывает огромное уважение и привязанность к иранскому народу. Мы всегда подчеркивали важность диалога и сотрудничества в противостоянии общим вызовам, включая угрозу терроризма, и будем продолжать прилагать усилия для поиска совместных решений», — говорится в заявлении.

Кто такие сармачары и за что они борются

Тегеран и Исламабад объясняют свои ракетные удары борьбой с боевиками-сепаратистами, базирующимися у почти 900-километровой границы между двумя странами. Речь о представителях народности белуджа, которые в Пакистане проживают в основном в провинции Белуджистан, в Иране — в провинции Систан и Белуджистан, а также на юго-западе Афганистана и требуют независимости для своего народа.

Конфликт тянется еще с момента возникновения Пакистана в 1947 году, когда значительная часть земель белуджей вошла в состав нового государства, а остальные оказались на территории соседних Ирана и Афганистана. Сепаратистские настроения подогревает то, что, будучи национальным меньшинством, белуджи нередко сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Пакистанская провинция Белуджистан — одна из самых крупных, но при этом наименее развитая и беднейшая в стране.

Конфликт белуджей с властями Ирана также имеет религиозную окраску: белуджи исповедуют суннизм, тогда как большинство населения страны — шиизм.

Белуджские партизаны-националисты, борющиеся за независимый Белуджистан, называют себя сармачарами — это слово в том числе фигурирует в пресс-релизе МИД Пакистана, в котором сообщается об ударах по иранской территории. В регионе действует несколько белуджских группировок — «Армия освобождения Белуджистана», «Белуджистанский освободительный фронт», «Национальная армия Белуджистана», «Республиканская армия Белуджистана» и другие.

Члены «Джейш аль-Адль», ставшего целью январских иранских ударов, 15 декабря напали на полицейский участок на юго-востоке Ирана и убили 11 человек. В Тегеране заявили, что боевики сумели пересечь границу с Пакистаном из-за слабых мер пограничного контроля соседа. Власти Пакистана также неоднократно обвиняли Иран в поддержке сепаратистов, действующих в провинции Белуджистан.

Чем опасна нынешняя эскалация между Пакистаном и Ираном

Хотя Иран и прежде наносил удары по позициям белуджских сепаратистов в Пакистане, 16 января они были впервые нанесены на значительном расстоянии от границы. В 2021 году Тегеран провел операцию по вызволению двух иранских солдат, которые находились в плену у «Джейш аль-Адль» на пакистанской территории, а в 2017 году ВВС Пакистана сбили иранский беспилотник, отмечает The New York Times.

В целом мало какое государство спокойно отреагирует на бомбардировку своей территории без разрешения, но иранские удары застали власти Пакистана в довольно уязвимом положении, сказал РБК кандидат исторических наук, руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. 8 февраля в Пакистане должны пройти выборы, и обстановка в стране предельно накалена: бывший премьер-министр Имран Хан, находящийся сейчас в тюрьме, обвиняет армейское руководство в давлении и даже покушениях.

В последний год Пакистан также страдает от рекордной инфляции — цены на потребительские товары в январе выросли на 27%, что тоже приводит к росту общественного недовольства. «В этой ситуации политики, находящиеся у власти, просто не могут позволить себе проявить слабость, так как в противном случае неминуемо окажутся под огнем критики со стороны оппозиции и могут потерять голоса», — отметил Куприянов.

Нынешняя эскалация особенно опасна тем, что ударами обменялись де-факто ядерная держава и «пороговое государство», подчеркнул специалист. По его мнению, Тегеран и Исламабад не заинтересованы в дальнейшем росте напряженности, но не исключено, что ситуация может выйти из-под контроля. «Пока с обеих сторон страдают в основном белуджи, но, если под удар попадут подразделения армии, полиции или пограничной охраны, это вполне может привести к росту дальнейшей напряженности», — предположил специалист.