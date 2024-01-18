МИД озвучил позицию России по обмену ударами Ирана и Пакистана

Россия обеспокоена эскалацией ситуации между Ираном и Пакистаном и призывает стороны с помощью дипломатии решить разногласия, в том числе связанные с террористической угрозой. Тегеран и Исламабад обменялись ударами 16 и 18 января

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Россия с тревогой наблюдает за эскалацией ситуации на «ирано-пакистанском приграничье» и призывает стороны к сдержанности и решению вопросов исключительно дипломатическими методами, заявил российский МИД.

В ведомстве подчеркнули необходимость проведения «любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств».

«Вызывает сожаление, что подобное происходит между дружественными странами ШОС, с которыми мы развиваем партнерские отношения. Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе», — говорится в публикации.

Москва выразила надежду, что Тегеран и Исламабад в ближайшее время найдут способ «в духе традиционного добрососедства» уладить разногласия, в том числе связанные с купированием исходящих с территорий друг друга террористических угроз. МИД подчеркнул готовность России к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.

Иран и Пакистан 16 и 18 января соответственно обменялись ракетными ударами по объектам, связанным с боевиками-сепаратистами народа белуджи (они называют себя «сармачарами»). Белуджи проживают на территории трех стран: в Пакистане — в провинции Белуджистан, в Иране — в провинции Систан и Белуджистан и на юго-западе Афганистана. Сепаратисты добиваются независимости Белуджистана.

Иран сообщал об ударах по объектам террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости», одно из движений, выступающих за суверенный Белуджистан) в Пакистане. Исламабад осудил действия Тегерана и сообщил, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна также отозвала своего посла из Ирана.

Однако двое суток спустя Пакистан нанес ответные удары «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В результате погибли семь человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности Алирезу Мархамати. Несмотря на атаку, Исламабад заявил об уважении иранского суверенитета. Тегеран после удара вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.