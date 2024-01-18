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Политика ,  
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Пакистан после удара по Ирану заявил об уважении его суверенитета

МИД Пакистана: удары в Иране были нанесены по укрытиям террористов
Пакистан заявил, что в Иране нашли прибежище пакистанские террористы, которые продолжали «проливать кровь пакистанцев». Несмотря на это, в Исламабаде считают Иран братским и уважают его суверенитет
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Пакистан уважает территориальную целостность и суверенитет Ирана, заявил пакистанский МИД после нанесения удара по боевикам на иранской территории.

Ранее утром о пакистанских ударах сообщили источники AFP и Anadolu. По данным турецкого агентства, удары нанесли по семи объектам организации «Освободительная армия Белуджистана».

«Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Несколько террористов были убиты.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Исламабад заявил, что несколько лет выражал Тегерану обеспокоенность по поводу убежищ «террористов из Пакистана, которые называют себя сармачарами, на неподконтрольных территориях внутри Ирана», а также предоставлял доказательства. Однако никаких действий предпринято не было, а боевики продолжали «проливать кровь невинных пакистанцев».

«Утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых сармачаров», — заявили в МИДе. В ведомстве подчеркнули, что Исламабад «всецело уважает суверенитет и территориальную целостность» Ирана, но хочет обеспечить собственную безопасность. Иран Пакистан считает братской страной.

16 января иранские власти заявили, что нанесли удары по штабам движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), базирующегося в Пакистане и поддерживающего белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Пакистанское правительство категорически осудило действия Тегерана и сообщило, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены.

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