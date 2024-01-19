 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву

Трепова выступила с последним словом и попросила вернуть дело на доследование
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Дарья Трепова заявила, что не имела умысла на совершение теракта, в котором погиб Владлен Татарский, и извинилась перед пострадавшими. Гособвинение потребовало назначить ей 28 лет колонии
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), выступая с последним словом в суде, попросила прощения у пострадавших от взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор, и попросила вернуть ее дело на доследование, передает «Фонтанка».

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе, где проходил творческий вечер Татарского, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство; при этом она выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». В результате взрыва он погиб, 52 участника мероприятия получили травмы.

Трепова заявила, что не имела умысла совершить теракт; девушка вновь повторила, что не знал о взрывчатке в статуэтке: «Я была уверена, что там (в бюсте. — РБК) находится всего лишь прослушка». По словам Треповой, ее действия привели к гибели военкора и ранениям других людей, но умысла на это у нее не было.

Девушка сообщила, что после взрыва не попыталась оказать помощь пострадавшим, поскольку очень испугалась, и постаралась скрыться. «У меня был выбор поступить правильно и попытаться спасти себя и свою свободу. Я выбрала второе. Если бы можно было это исправить, я бы просто выкинула статуэтку в Неву и пошла по своим делам», — сказала она.

Обвинение запросило 28 лет для Треповой по делу о теракте
Политика
Дарья Трепова

«Я пыталась скрыться, но то, как я это делала, тоже говорит о том, что я не знала о взрыве. <...> Я не собиралась совершить ничего такого, после чего возвращение [в Россию] было бы невозможно. Да, я была против проводимой политики, но я не была против своей страны», — цитирует «Фонтанка» Трепову. Ранее во время допроса девушка говорила, что рассчитывала уехать на Украину волонтером и поэтому выполняла указания журналиста Романа Попкова, которого следствие считает организатором взрыва. Он отрицает обвинения.

Гособвинение потребовало приговорить Трепову к 28 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Ей вменяют три статьи: подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205). Вину она признала только по первой.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Прокурор также попросил назначить год и десять месяцев лишения свободы петербуржцу Дмитрию Касинцеву по ч. 2 ст. 316 УК (укрывательство преступления). По версии следствия, он разрешил девушке спрятаться от полиции в своей квартире, хотя знал о ее причастности к взрыву. Трепова в суде заявила, что «подставила» Касинцева, переночевав у него, и извинилась перед ним.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дарья Трепова Владлен Татарский последнее слово
Материалы по теме
Суд продлил на полгода арест Дарье Треповой
Политика
Пустившего Трепову в квартиру петербуржца обвинили в укрывательстве
Политика
Обвиняемая в убийстве Татарского рассказала о планах уехать на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву Политика, 17:56
Фигуристка Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам Спорт, 17:55
Майнеры назвали себестоимость добычи биткоина в России после халвинга Крипто, 17:52
Основатель группы «Пасош» обжаловал решение суда о выдворении из России Общество, 17:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 17:40
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 17:37
Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружии Политика, 17:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Спортдиректор «Спартака» заявил о необходимости сократить состав команды Спорт, 17:32
Погранслужба Украины отказала в выезде 50 тыс. граждан в 2023 году Политика, 17:27
Маткапитал-2024: как потратить ₽834 тыс. на улучшение жилищных условий Недвижимость, 17:21
Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО Общество, 17:18
В Перми из-за сильного снегопада закрылся аэропорт Большое Савино Общество, 17:14
«Дом.РФ» оценил подорожание ипотеки в январе 2024 года Недвижимость, 17:10
«Путь Левши» у России и ошибки «Слова пацана»: полное интервью Аузана Экономика, 17:07