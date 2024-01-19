Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву

Дарья Трепова заявила, что не имела умысла на совершение теракта, в котором погиб Владлен Татарский, и извинилась перед пострадавшими. Гособвинение потребовало назначить ей 28 лет колонии

Дарья Трепова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), выступая с последним словом в суде, попросила прощения у пострадавших от взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор, и попросила вернуть ее дело на доследование, передает «Фонтанка».

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе, где проходил творческий вечер Татарского, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство; при этом она выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». В результате взрыва он погиб, 52 участника мероприятия получили травмы.

Трепова заявила, что не имела умысла совершить теракт; девушка вновь повторила, что не знал о взрывчатке в статуэтке: «Я была уверена, что там (в бюсте. — РБК) находится всего лишь прослушка». По словам Треповой, ее действия привели к гибели военкора и ранениям других людей, но умысла на это у нее не было.

Девушка сообщила, что после взрыва не попыталась оказать помощь пострадавшим, поскольку очень испугалась, и постаралась скрыться. «У меня был выбор поступить правильно и попытаться спасти себя и свою свободу. Я выбрала второе. Если бы можно было это исправить, я бы просто выкинула статуэтку в Неву и пошла по своим делам», — сказала она.

«Я пыталась скрыться, но то, как я это делала, тоже говорит о том, что я не знала о взрыве. <...> Я не собиралась совершить ничего такого, после чего возвращение [в Россию] было бы невозможно. Да, я была против проводимой политики, но я не была против своей страны», — цитирует «Фонтанка» Трепову. Ранее во время допроса девушка говорила, что рассчитывала уехать на Украину волонтером и поэтому выполняла указания журналиста Романа Попкова, которого следствие считает организатором взрыва. Он отрицает обвинения.

Гособвинение потребовало приговорить Трепову к 28 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Ей вменяют три статьи: подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205). Вину она признала только по первой.

Прокурор также попросил назначить год и десять месяцев лишения свободы петербуржцу Дмитрию Касинцеву по ч. 2 ст. 316 УК (укрывательство преступления). По версии следствия, он разрешил девушке спрятаться от полиции в своей квартире, хотя знал о ее причастности к взрыву. Трепова в суде заявила, что «подставила» Касинцева, переночевав у него, и извинилась перед ним.