Экс-министр предостерег Украину от «ошибки исторического масштаба»

Выбранная Украиной стратегия «активной обороны» может нанести ущерб военным усилиям, поскольку продемонстрирует «неспособность выиграть войну», заявил Загороднюк. Шойгу отмечал, что военный ресурс Киева почти исчерпан

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Стратегия «активной обороны», которую избрал Киев, нанесет ущерб военным усилиям страны, если она не будет сопровождаться «наступательным компонентом». Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал бывший министр обороны Украины (с августа 2019-го по март 2020 года) Андрей Загороднюк.

Как отмечает FT, перейти к обороне ВСУ вынудили успехи России на поле боя. Выбранную Киевом стратегию, по данным издания, поддерживают «самые сильные» союзники Киева.

Загороднюк отмечает, что сосредоточение внимания на сдерживании без наступательного компонента было бы «ошибкой исторического масштаба». «По сути, это является передачей ему [президенту России Владимиру Путину] инициативы», — добавил экс-министр.

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов согласился с мнением Загороднюка. Он заявил, что ВСУ намерены продолжать оказывать давление на российские войска.

В то же время несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине заявили, что усиление обороны необходимо из-за возможного наступления российских войск.

FT отмечает, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, главный из которых — продолжится ли военная помощь со стороны Запада. Издание также указывает, что ВСУ уже понесли «ошеломляющие потери», о чем может свидетельствовать недавнее заявление президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительной мобилизации 500 тыс. человек.

Ранее о совете США по смене украинской стратегии из-за провала контрнаступления сообщала The New York Times (NYT). По данным газеты, в Пентагоне посоветовали Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает NYT.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Однако уже в ноябре Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». При этом он подчеркивал, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран, а украинское контрнаступление неоднократно называли провальным. 14 декабря Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение по всей линии боестолкновения. Накануне Минобороны отчиталось о взятии первого в этом году населенного пункта — села Веселое в ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что, несмотря на поддержку Запада, Украине не удается добиться результатов на поле боя, военный ресурс Киева почти исчерпан.