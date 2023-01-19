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Экс-замминистра обороны Польши предупредил о возможном наступлении России

Экс-заминистра обороны Польши: Россия может начать наступать со стороны Курска и Воронежа
Экс-замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозировал наступление России со стороны Брянска, Курска и Воронежа
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (с северо-востока) и двинуться на юг Украины, тогда как скопление российских войск в Белоруссии является «отвлекающим маневром». Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Би-би-си.

По мнению военного, после проведенной в России частичной мобилизации большинство резервов сосредоточено в районе Брянска, Курска и Воронежа. Он полагает, что Россия «может ударить по Украине» именно с этого направления, а далее продвигаться на юг вдоль реки Ворскла в сторону Харькова. «При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с теми, которые сейчас воюют на востоке в районе Бахмута и Соледара», — отметил Скшипчак. Нынешнюю стратегию Москвы он назвал «стратегией малых шагов».

Генерал Скшипчак назвал недостаточной помощь, которую Украине оказывает Запад.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.

Ранее о том, что боевые действия могут активизироваться к весне, говорил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — указал Буданов. Он подчеркнул, что целью Киева является выход к границам 1991 года.

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В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после взятия российскими войсками Соледара подчеркивал, что военные проделали «гигантскую работу», но «не время останавливаться» и «потирать руки — главная работа еще впереди». Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для украинских военных.

Экс-замминистра обороны Польши предупредил о возможном наступлении России
Экс-замминистра обороны Польши предупредил о возможном наступлении России

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Илья Пламенев Илья Пламенев
наступление Воронеж Курск Военная операция на Украине Польша
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